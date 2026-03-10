Thí sinh thi lớp 10 công lập ở TP HCM tăng gần 43.000

TP HCMSố học sinh thi lớp 10 tăng gần 43.000 so với năm ngoái, Sở Giáo dục dự kiến khoảng 70% đỗ, nên khoảng 51.000 em phải chọn hướng khác.

Trong báo cáo về thực trạng mạng lưới trường lớp ngày 10/3, Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết năm nay thành phố có hơn 169.000 học sinh tốt nghiệp THCS, tăng gần 43.000 so với năm ngoái.

Trong đó, khu vực TP HCM cũ tăng hơn 27.000 em, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ tăng lần lượt hơn 8.400 và 7.200 em.

Sở đặt mục tiêu gần 118.400 em vào lớp 10 công lập, tỷ lệ đỗ là 70%. Số còn lại là gần 51.000 có thể vào trường THPT tư thục, trường trung cấp hoặc hệ giáo dục thường xuyên.

Thực tế, nếu theo sĩ số tiêu chuẩn (45 em một lớp), các trường THPT công lập hiện chỉ đáp ứng hơn 103.700 chỗ học, tỷ lệ đỗ là 61%. Trong đó, khu vực TP HCM và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ có thể tuyển 65-66% học sinh, còn Bình Dương chỉ 44%.

Sở yêu cầu các trường THPT rà soát, đề xuất nhu cầu mua sắm, sửa chữa để tăng khả năng tiếp nhận như mục tiêu đề ra.

Chỉ tiêu vào lớp 10 công lập của TP HCM năm học 2026-2027:

Khu vực Dự kiến số học sinh lớp 9 tốt nghiệp Khả năng tiếp nhận của các trường THPT (theo sĩ số 45 em/lớp) Số học sinh còn lại Tỷ lệ đỗ Số chỉ tiêu lớp 10 theo mục tiêu tiếp nhận của TP HCM (70%) Khu vực 1 (TP HCM cũ) 114.791 74.970 39.821 65% 80.354 Khư vực 2 (Bình Dương cũ) 31.538 13.839 17.699 44% 22.077 Khu vực 3 (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) 22.751 14.930 7.821 66% 15.926 Tổng cộng 169.080 103.739 65.341 61% 118.356

Kỳ thi vào lớp 10 công lập của TP HCM dự kiến tổ chức vào ngày 1-2/6, sớm hơn mọi năm gần một tuần. Học sinh thi ba môn Toán, Văn, Ngoại ngữ (chủ yếu Tiếng Anh) để lấy điểm xét tuyển. Nhóm có nguyện vọng vào trường chuyên sẽ làm bài môn chuyên tương ứng. Riêng ở xã đảo Thạnh An, đặc khu Côn Đảo, các trường có thể xét tuyển vào lớp 10 bằng học bạ.

Học sinh được đăng ký tối đa 8 nguyện vọng xét tuyển vào lớp chuyên, tích hợp, đại trà.

