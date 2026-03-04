TP HCM dự kiến kỳ thi lớp 10 ngày 1-2/6

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập của TP HCM dự kiến được tổ chức vào hai ngày đầu tháng 6, theo Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thông tin được Sở cho biết chiều 4/3. Phương án này sớm hơn mọi năm gần một tuần, nhằm phù hợp với kế hoạch tuyển sinh đầu cấp của thành phố và lịch thi tốt nghiệp THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo (ngày 11-12/6).

Sở từng dự kiến tổ chức thi vào cuối tháng 6, song lo ngại kéo dài thời gian ôn tập thêm một tháng có thể khiến thí sinh áp lực, chạy đua học thêm, quá tải, tốn kém.

Năm nay, học sinh TP HCM thi ba môn Toán, Văn, Ngoại ngữ (chủ yếu Tiếng Anh) để lấy điểm xét tuyển vào THPT công lập. Nhóm có nguyện vọng vào trường chuyên sẽ làm bài môn chuyên tương ứng. Riêng ở xã đảo Thạnh An, đặc khu Côn Đảo, các trường có thể xét tuyển vào lớp 10 bằng học bạ.

Theo Sở, đề thi lớp 10 giữ cấu trúc như năm ngoái, phạm vi kiến thức chủ yếu rơi vào lớp 8, 9 và sẽ được điều chỉnh độ khó để phù hợp với năng lực của học sinh toàn thành phố sau sáp nhập.

Đề Văn có hai phần, thời gian làm bài 120 phút. Phần một 5 điểm, gồm hai câu đọc hiểu văn bản văn học (3 điểm) và viết đoạn văn (2 điểm). Phần hai yêu cầu đọc hiểu (1 điểm) và viết bài văn nghị luận xã hội (4 điểm).

Môn Toán có 7 câu trong 120 phút, chủ yếu kiểm tra kiến thức về hình học và đo lường; số và đại số; thống kê và xác suất.

Đề Tiếng Anh có 40 câu về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu, viết, giao tiếp. Học sinh làm bài trong 90 phút.

Năm học 2025-2026, TP HCM có gần 172.000 học sinh lớp 9. Bậc THPT có 170 trường công lập, trong đó 4 trường chuyên trực thuộc Sở là Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa, Lê Quý Đôn, Hùng Vương.

Sở cho biết dự kiến ít nhất 70% học sinh tốt nghiệp THCS được vào trường công.

Thí sinh thi lớp 10 công lập TP HCM tại điểm thi trường THPT Trưng Vương, quận 1, tháng 6/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Lệ Nguyễn