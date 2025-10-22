TP HCM công bố đề minh họa thi lớp 10 năm 2026

Đề minh họa Toán, Văn, Tiếng Anh thi lớp 10 năm 2026 được Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM công bố sáng 22/10.

Sở cho biết đề thi giữ nguyên cấu trúc như năm ngoái, phạm vi kiến thức chủ yếu rơi vào lớp 8, 9.

Đề Văn có hai phần, thời gian làm bài 120 phút. Phần một 5 điểm, gồm hai câu đọc hiểu văn bản văn học (3 điểm) và viết đoạn văn (2 điểm). Phần hai yêu cầu đọc hiểu (1 điểm) và viết bài văn nghị luận xã hội (4 điểm).

Môn Toán có 7 câu trong 120 phút, chủ yếu kiểm tra kiến thức về hình học và đo lường; số và đại số; thống kê và xác suất.

Đề Tiếng Anh có 40 câu về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu, viết, giao tiếp. Học sinh làm bài trong 90 phút.

Thí sinh thi lớp 10 công lập TP HCM tại điểm thi trường THPT Trưng Vương, quận 1, tháng 6/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Tuần trước, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết thành phố sẽ tổ chức thi tuyển vào lớp 10 công lập với ba môn Toán, Văn, Anh. Một số khu vực đặc thù như xã đảo Thạnh An sẽ xét tuyển bằng học bạ.

Theo quy chế tuyển sinh lớp 10 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương có thể chọn thi tuyển, xét tuyển vào lớp 10 hoặc kết hợp. Riêng với thi tuyển, kỳ thi gồm Toán, Văn và môn thứ 3 (hoặc bài thi tổ hợp). Môn này do Sở Giáo dục và Đào tạo lựa chọn từ các môn được đánh giá bằng điểm số, gồm: Ngoại ngữ 1, Giáo dục công dân, Khoa học Tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, Công nghệ, Tin học.

Tuy nhiên, các tỉnh, thành không được chọn một môn quá ba năm liên tiếp, kể từ 2025. Thời gian công bố môn thi thứ ba sau khi kết thúc học kỳ I, không muộn hơn 31/3 hàng năm.

Đến nay, TP HCM là địa phương đầu tiên chốt các môn và công bố đề minh họa thi lớp 10. Thành phố sau sáp nhập có hơn 2,5 triệu học sinh, đông nhất cả nước. Riêng bậc THPT có 170 trường công lập, trong đó 4 trường chuyên trực thuộc Sở là Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa, Lê Quý Đôn, Hùng Vương. Số học sinh tốt nghiệp THCS năm nay của thành phố ước tính khoảng 150.000 em.

Lệ Nguyễn