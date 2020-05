Thí sinh 'bị nâng điểm', vậy 300 triệu đồng hối lộ từ đâu ra?

Khó tìm chứng cứ để xác định hành vi mua - bán điểm thi nhưng không khó để trả lời số tiền hối lộ ở đâu ra.

Trong phiên làm việc chiều 13/5, TAND tỉnh Hoà Bình xét hỏi các phụ huynh có con được nâng điểm nhưng nhiều người vắng mặt. Nhiều người trong số đó một mực phủ nhận chuyện đưa hối lộ, nhờ nâng điểm như cáo buộc.



Phụ huynh bức xúc, cho rằng con mình "bị nâng điểm", vậy số tiền hối lộ 300 triệu đồng từ đâu ra? Khó tìm chứng cứ nhưng không khó để trả lời, bởi ai cũng hiểu, và đó là vấn đề nhức nhối nhất, là phần chìm của tảng băng gian lận điểm thi đang kéo lùi sự phát triển của xã hội.

>> Tại sao 51 sinh viên được nâng điểm thi không bị đình chỉ đại học?

Trước đó, theo cáo trạng, tháng 3/2018, Hồ Chúc (giáo viên trường THPT Thanh Hà huyện Lạc Thủy) đồng ý giúp đỡ cho hai thí sinh là con của người thân. Sau khi có kết quả điểm thi, ngày 12/7/2018, Chúc đưa 300 triệu đồng cảm ơn Đỗ Mạnh Tuấn. Mạnh Tuấn còn khai nhận của Đào Ngọc Thuật (cựu giáo viên) 250 triệu đồng (tiền cám ơn của bốn gia đình thí sinh), ông Khương Ngọc Chất (cựu trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh) 500 triệu đồng. Tuy nhiên cơ quan điều tra không đủ căn cứ kết luận phạm tội đưa, nhận hối lộ với hai khoản tiền này. Do chưa đủ cơ sở kết luận hành vi đưa hối lộ của chị Liên và Liễu, hai phụ huynh có con được nâng điểm, nên cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ.

Kết quả phiên tòa này có giáng một đòn mạnh vào những tiêu cực âm ỉ bao lâu nay trong thi cử, và tác động thế nào đến sự vận hành của hệ thống này trong tương lai, đó là điều dư luận mong chờ.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, chủ mưu trong vụ án là Nguyễn Quang Vinh (Trưởng phòng khảo thí, phó trưởng ban chấm thi). Tháng 5/2018, ông Vinh chỉ đạo Đỗ Mạnh Tuấn (Hiệu phó trường Dân tộc nội trú huyện Lạc Thủy) và Nguyễn Khắc Tuấn (chuyên viên phòng khảo thí) can thiệp nâng điểm bài thi cho một số thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh Hòa Bình. 145 bài thi trắc nghiệm của 58 thí sinh được nâng từ 0,2 đến 9,25 điểm cho một môn. Đặc biệt, Khắc Tuấn còn xin ý kiến của ông Vinh để nâng 13,35 điểm bài thi trắc nghiệm cho cháu trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017.

>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây