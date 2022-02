Thí sinh America's Got Talent qua đời vì ung thư

MỹCa sĩ Nightbirde - gây sốt khi đoạt nút vàng America's Got Talent năm 2021 - qua đời ở tuổi 31, sau thời gian chống chọi ung thư.

Theo EW, ngày 21/2, người dẫn chương trình Terry Crews cho biết: "Chúng tôi rất buồn khi biết thông tin này. Xin gửi lời chia buồn tới những người thân và bạn bè của cô ấy". Giám khảo America's Got Talent - danh hài người Canada Howie Mandel - nói thấy may mắn vì có cơ hội quen và làm việc với Nightbirde dù chỉ trong thời gian ngắn. "Chúng ta hãy sống và học hỏi từ những lời hát của cô", danh hài viết trên trang cá nhân.

Nightbirde tại cuộc thi America's Got Talent năm 2021. Ảnh: NBC

Jane Marczewski (nghệ danh Nightbirde), quê Ohio, tham gia chương trình America's Got Talent hồi tháng 6/2021. Ca sĩ biểu diễn ca khúc It's OK do chính cô sáng tác, viết về quá trình điều trị ung thư của bản thân trong suốt năm qua. "Lần gần nhất đi khám, tôi bị chẩn đoán có khối u ở phổi, gan và cột sống. Tôi muốn mọi người biết cuộc sống còn nhiều điều tích cực, mặc cho những tin dữ liên tục xảy đến", Nightbirde cho biết.

Nhà sản xuất Simon Cowell khen Nightbirde có giọng hát tuyệt vời, bấm nút vàng để đưa cô thẳng vào vòng chung kết. Phần thi của nữ ca sĩ cũng gây sốt trên mạng xã hội, thu hút 39 triệu lượt xem trên kênh Youtube của chương trình. Tuy nhiên, Nightbirde sau đó xin rút vì lý do sức khỏe.

Nightbride - It's Ok America's Got Talent Phần thi thu hút hơn 39 triệu lượt xem trên Youtube của Nightbirde. Video: NBC

America's Got Talent là chương trình tìm kiếm tài năng tại Mỹ được phát trên kênh NBC. Bốn giám khảo của cuộc thi gồm Howie Mandel, Heidi Klum, Sofía Vergara và Simon Cowell. Diễn viên hài Terry Crews dẫn chương trình. Năm 2020 America's Got Talent là chương trình truyền hình ăn khách nhất mùa hè tại Mỹ.

Phương Mai (theo EW)