Thị phần xe gầm cao phân khúc D tại Việt Nam tháng 8

Ford Everest bỏ xa các đối thủ cùng phân khúc về lượng xe bàn giao, giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng.

Theo báo cáo bán hàng tháng 8 của VAMA (Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam), doanh số xe gầm cao phân khúc D đạt 1.778 xe, giảm 12,11% so với 2.023 xe của tháng 7. Mức giảm này là tình hình chung của toàn thị trường ôtô Việt Nam tháng 8.

Trong phân khúc xe gầm cao cỡ D, Isuzu mu-X là mẫu xe duy nhất ngược dòng tăng trưởng. Doanh số mu-X tăng từ 16 xe của tháng 7 lên 23 xe trong tháng 8, tương ứng mức tăng trưởng 43,7%. Mặc dù doanh số còn khiêm tốn nhưng đây sẽ là một tín hiệu tích cực cho dòng xe này.

Hyundai Santa Fe và Mazda CX-8 là hai mẫu xe có mức sụt giảm nhiều nhất phân khúc. Mẫu xe gầm cao Santa Fe bàn giao 208 xe trong tháng 8, giảm 25,7% so với 280 xe của tháng 7. Tương tự, CX-8 bán 157 xe tháng 8, trong khi tháng 7 bàn giao tới 212 xe, giảm 25,9%.

Toyota Fortuner giảm nhiều thứ ba với tỷ lệ 23,3%. Fortuner bàn giao 266 xe mới, trong tháng 8, trong khi tháng 7 bán 347 xe. Tiếp đến là Kia Sorento giảm 10,1%. Mẫu xe của Kia bán 71 xe trong tháng 8, ít hơn 8 xe so với tháng 7.

Ford Everest là mẫu xe có mức giảm thấp nhất với 3,3% phân khúc. Đây cũng là mẫu xe gầm cao cỡ D bán chạy nhất với doanh số 1.053 xe tháng 8, ít hơn 36 xe so với 1.089 xe của tháng 7.

Isuzu mu-X là xe duy nhất tăng trưởng dương trong tháng 8. Ảnh: Tùng Đinh

Everest tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu phân khúc với doanh số lũy kế từ đầu năm 2025 đạt 7.276 xe. Cuộc đua cho các thứ hạng tiếp theo trở nên khốc liệt hơn giữa Fortuner với 2.022 xe, Santa Fe là 1.769 xe, CX-8 bán 1.595 xe. Sorento và mu-X ở cuối bảng xếp hạng với lũy kế lần lượt 587 xe và 171 xe.

Mitsubishi Pajero Sport không ghi nhận doanh số kể từ tháng 4.

Minh Vũ