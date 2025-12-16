Thị phần xe gầm cao cỡ D tháng 11 - 'sân chơi' riêng của Ford Everest

Ford Everest duy trì vị trí số một với doanh số 1.449 xe, trong khi những mẫu xe xếp sau chỉ bán dưới 300 xe.

Doanh số bán hàng cả phân khúc xe gầm cao cỡ D bán tổng 2.381 xe trong tháng 11, nhiều hơn 64 xe so với 2.317 xe của tháng 10, tương ứng mức tăng trưởng nhẹ 2,8%, theo số liệu bán hàng của VAMA (Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam). Tuy nhiên sự tăng trưởng này được kéo bởi hai mẫu xe dẫn đầu doanh số tháng 11, trong khi những mẫu còn lại đều giảm.

Everest độc chiếm phân khúc, mẫu xe của Ford tiếp tục duy trì vị thế áp đảo với doanh số tháng 11 bàn giao tới 1.449 xe, nhiều hơn 34 xe so với tháng 10, tương ứng mức tăng trưởng nhẹ 2,4%. Everest chiếm khoảng 60,8% thị phần xe gầm cao cỡ D, vượt trội hơn tất cả các đối thủ cộng lại.

Mazda CX-8 có tháng 11 tích cực với 296 xe bán ra, tăng 68 xe so với 228 xe của tháng trước, tương ứng tăng trưởng 29,8%. Đây cũng là mức tăng mạnh nhất phân khúc.

Mitsubishi Pajero Sport nổ doanh số tháng 11 với 27 xe bàn giao tới tay khách Việt, sau 7 tháng liên tiếp không có xe bán ra.

Trong khi đó, những mẫu xe còn lại trong phân khúc đều giảm doanh số. Toyota Fortuner giảm từ 300 xe của tháng 10 xuống 286 xe tháng 11. Tương tự, Hyundai Santa Fe giảm từ 208 xe xuống 201 xe. Kia Sorento giảm từ 133 xuống 92 xe. Isuzu mu-X giảm 33 xe xuống 29 xe.

Kết quả bán hàng của phân khúc xe gầm cao cỡ D tháng 11 cho thấy đây là "sân chơi" riêng của Ford Everest. Mẫu xe của Ford bán tổng 11.209 xe trong năm 2025. Toyota Fortuner xếp thứ hai với 2.841 xe, Hyundai Santa Fe đứng hạng ba với 2.313 xe. Tiếp đến là Kia Sorento bàn giao 924 xe, Isuzu mu-X bán 248 xe và Pajero Sport chỉ 75 xe.

Minh Vũ