Thị phần xe bán tải tháng 6 - Ford Ranger vua doanh số

Mẫu xe bán tải thương hiệu Mỹ bán nhiều gấp 6,5 lần các đối thủ trong phân khúc cộng lại.

Tháng 6 đánh dấu mốc tăng trưởng dương của phân khúc xe bán tải tại Việt Nam với tỷ lệ 53,1%, tương ứng với 1.827 xe, trong khi tháng 5 chỉ giao 1.193 xe. Trong đó, Ford Ranger vẫn là mẫu xe bán nhiều nhất phân khúc với lượng bán gấp 6,5 lần cả phân khúc cộng lại.

Tháng 6, Ford Ranger giao 1.585 xe tới tay khách Việt, nhiều hơn 653 chiếc so với tháng 5, tương ứng mức tăng trưởng 70,1%. Trong khi đó, tổng các mẫu bán tải còn lại trong phân khúc chỉ bán 242 xe. Lũy kế nửa đầu năm 2023, Ranger bán tổng 7.600 chiếc, tăng 18,1% so với cùng kỳ 2022. Nhờ đa dạng phiên bản, kiểu dáng bắt mắt và nhiều trang bị, Ranger "làm mưa, làm gió" trong phân khúc. Ranger bán ra với 7 phiên bản, giá 665-979 triệu đồng.

Mitsubishi Triton duy trì vị trí thứ hai phân khúc với 147 xe trong tháng 6, tăng nhẹ 5 xe so với tháng 5. Tổng xe giao đến tay khách Việt trong nửa đầu 2023 là 971 chiếc. Doanh số nửa đầu 2023 của Triton giảm 59,8% so với cùng kỳ 2022. Triton bán ra 4 phiên bản, giá từ 650-905 triệu đồng.

Ba mẫu bán tải còn lại trong phân khúc đều có doanh số dưới 100 xe. Mazda BT-50 xếp thứ ba với 65 chiếc giao đến tay khách, ít hơn 6 xe so với tháng 5. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, BT-50 bán tổng 470 xe, ít hơn 49 xe so nửa đầu năm trước, tương ứng tỷ lệ giảm 9,4%. Dù BT-50 bán 5 phiên bản với giá từ 649-809 triệu đồng, lượng bán không như kỳ vọng.

Isuzu D-Max giao 24 xe tháng 6, ít hơn một xe so với tháng trước. Lũy kế 2023 của D-Max chỉ 303 xe. So với cùng kỳ nửa đầu 2022, lượng xe giao đến tay khách hàng của D-Max giảm, tương ứng tỷ lệ 23,7%. Doanh số D-Max thấp do thị hiếu người dùng Việt ít quan tâm đến sản phẩm của Isuzu, vì thế mà mẫu xe này luôn có tên trong danh sách ôtô bán chậm nhất hàng tháng.

Bán tải Ford Ranger không đối thủ trong phân khúc về doanh số. Ảnh: Ford

Xếp cuối bảng doanh số tháng 6 thuộc về Toyota Hilux với chỉ 6 xe đăng ký mới, ít hơn 17 chiếc so với tháng 5. Lũy kế nửa đầu 2023 chỉ bán 62 chiếc. Doanh số Hilux thấp một phần do mẫu xe này mới bán trở lại từ tháng 3, trước khi Toyota dừng bán từ đầu năm 2022.

Nếu các hãng đối thủ của Ford không thay đổi như bổ sung bản mới, thêm trang bị thì nửa cuối 2023 vẫn là sân chơi của Ranger trong phân khúc xe bán tải ở Việt Nam.

Minh Vũ