Thi công đại lộ làm nứt nhà dân

Nghệ AnNgười dân xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, yêu cầu chủ đầu tư bồi thường vì máy móc thi công đại lộ Vinh - Cửa Lò khiến tường nhà dân bị nứt.

Cuối tháng 3, gia đình anh Vương Anh Xuân (40 tuổi, trú xóm 3, xã Nghi Phong) sống trong bất an vì những vết nứt trên tường ngôi nhà sát đại lộ Vinh - Cửa Lò ngày càng rộng. Căn nhà mái bằng được xây dựng năm 2019 với kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng bắt đầu nứt từ tháng 7/2022, khi nhà thầu huy động máy móc thi công giai đoạn 2 đại lộ.

"Máy lu, máy múc rung quá mạnh và liên tục nhiều tháng qua là nguyên nhân khiến tường nứt", anh Xuân nói, cho biết có hôm ôtô 5 chỗ đậu ở sân "nhún nhảy" do máy lu thi công cách đó vài chục mét.

Một vết nứt tại nhà dân ở xã Nghi Phong. Ảnh: Nguyễn Hải

Bà Mai Thị Hoa (62 tuổi, xã Nghi Phong) cũng bức xúc khi nhà mới sử dụng ba năm nhưng đã bị nứt tường và trần. Ban đầu vết nứt bằng que tăm, ngày càng to hơn. "Nếu tình trạng này tiếp tục sẽ rất nguy hiểm cho chúng tôi", bà Hoa nói.

Dự án đại lộ Vinh - Cửa Lò có 4,8 km đi qua xã Nghi Phong. Lãnh đạo xã cho biết hơn một tháng qua nhiều người dân phản ánh tường nhà nứt toác. Cơ quan chức năng đã thống kê được 58 ngôi nhà bị ảnh hưởng do thi công đại lộ và dự kiến còn tăng.

Người dân xã Nghi Phong đề nghị đơn vị liên quan có giải pháp giảm ảnh hưởng tới công trình dân sinh, đền bù cho những gia đình bị nứt tường nhà.

Máy lu thi công tại đại lộ Vinh - Cửa Lò đoạn qua xã Nghi Phong, sáng 22/3. Ảnh: Nguyễn Hải

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng phòng dự án 3, thuộc Ban A (Sở Giao thông Vận tải Nghệ An) cho biết dự án do Sở Giao thông Nghệ An làm chủ đầu tư; đơn vị thi công là một công ty có trụ sở tại thành phố Vinh. Công trình này đã được chủ đầu tư mua bảo hiểm.

"Chủ đầu tư, đại diện bảo hiểm và các đơn vị liên quan đang thống kê, đánh giá thiệt hại của từng hộ để phía bảo hiểm đền bù theo quy định", ông Hùng nói.

Theo ông, việc ảnh hưởng nhà dân khi thi công đại lộ khó tránh khỏi. Để giảm thiểu thiệt hại, thời gian tới đơn vị thi công sẽ giảm mật độ máy móc cùng thi công trên một đoạn đường tại một thời điểm.

Quá trình thi công giai đoạn một dự án này (từ 11/2017 đến 1/2022), một số nhà dân cũng bị nứt, đơn vị bảo hiểm sắp hoàn thiện đền bù.

Thi công đại lộ làm nứt 58 nhà dân Nhà dân rung lắc do máy công trình thi công. Video: Nguyễn Hải

Được phê duyệt năm 2010, dự án đại lộ Vinh - Cửa Lò có tổng đầu tư hơn 4.150 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Tuyến đường dài 10,8 km, mặt đường rộng 160 m; điểm đầu giao với đường Trương Văn Lĩnh (xã Nghi Phú, TP Vinh), điểm cuối giao với đường Bình Mình (thị xã Cửa Lò).

Dự án khởi công từ năm 2011, đến 2015 thì tạm dừng do thiếu vốn. Năm 2017, Nghệ An điều chỉnh quy mô nền đường 95 m, dài 9,7 km. Dự án tái khởi động tháng 11/2017, đến năm 2021 thì thông xe mỗi chiều rộng 9 m.

Công trình được kỳ vọng là trục giao thông kết nối nhanh TP Vinh và thị xã Cửa Lò, hình thành trục không gian kiến trúc, tạo cơ sở thu hút đầu tư xây dựng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn vùng.

Đại lô Vinh - Cửa Lò (đường đỏ đậm). Ảnh: Gmap.

Hải Chi