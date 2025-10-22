Theo dõi phạt nguội, quản lý xe đứng tên trên VNeTraffic

Người dùng có thể theo dõi những phương tiện mình đang đứng tên, tình trạng vi phạm giao thông khi định danh mức 2 trên ứng dụng VNeTraffic.

Bản cập nhật mới ra mắt trong tuần qua của ứng dụng VNeTraffic cho phép người dùng quản lý phương tiện, giấy tờ xe và theo dõi vi phạm giao thông ngay trên điện thoại, sau khi ứng dụng bổ sung tính năng định danh mức 2. Ngoài ra, ứng dụng cũng tăng cường bảo mật bằng mã passcode riêng khi người dùng truy cập các thông tin nhạy cảm như giấy phép lái xe, đăng ký, bảo hiểm hoặc dữ liệu phương tiện.

Các bước để định danh mức 2 trên ứng dụng VNeTraffic. Ảnh chụp màn hình

Để mở các tính năng mới, người dùng cần đăng nhập VNeTraffic bằng tài khoản định danh điện tử VNeID, trong đó VNeID cần phải xác thực mức 2. Khi đăng nhập, chủ tài khoản cần nhấn xác nhận chia sẻ thông tin dữ liệu của VNeID cho VNeTraffic, sau đó chờ vài giây để hệ thống xác thực. Khi này, quá trình định danh mức 2 trên VNeTraffic đã hoàn thành, và được xác nhận bằng dòng chữ "Định danh mức 2" ở trên đầu ứng dụng, phía trên tên tài khoản.

Khi định danh mức 2 thành công, chủ tài khoản có thể theo dõi thông tin phương tiện được đứng tên của mình, lịch sử phạt nguội của từng phương tiện.

Trong danh sách các phương tiện có thể xuất hiện những xe mà chủ xe đã bán, nhưng chưa đăng ký sang tên. Lúc này, chủ tài khoản có thể đến cơ quan công an, hoặc nộp tờ khai trực tuyến, qua nền tảng Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an, nhằm làm thủ tục thu hồi đăng ký nhằm chấm dứt trách nhiệm pháp lý.

Thông tin về phương tiện có thể được tra cứu dễ dàng trong ứng dụng VNeTraffic ở mục "Quản lý phương tiện". Ảnh chụp màn hình

Các tính năng mở rộng khác trong lần cập nhật này bao gồm gửi khiếu nại vi phạm trực tuyến đối với biên bản hoặc quyết định xử phạt, thanh toán điện tử (nộp phí cao tốc, phí đường bộ, bảo hiểm, phí đăng kiểm), thống kê cá nhân (theo dõi số lượt vi phạm, số lần qua trạm thu phí và các lỗi phổ biến).

Ngoài ra, người dân cũng có thể tạo phản ánh về các sự kiện giao thông (vi phạm, tai nạn, ùn tắc) ngay trên ứng dụng, cho phép đính kèm video và hình ảnh làm bằng chứng. Kết quả trả lời phản ánh cũng sẽ được gửi thẳng vào ứng dụng khi đã được cơ quan chức năng kết luận và đưa phản hồi.

VNeTraffic là ứng dụng trên smartphone do Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an Việt Nam) phát triển, ra mắt vào đầu năm 2025, nhằm hỗ trợ người dân trong việc tra cứu thông tin giao thông, phản ánh các vi phạm, quản lý phương tiện, giấy tờ, hướng tới mục tiêu giao thông thông minh trong tương lai.

Giao diện chính của ứng dụng VNeTraffic, tài khoản đã được định danh mức 2. Ảnh: Hồ Tân

Hồ Tân