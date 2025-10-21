Xe đã bán vẫn xuất hiện trên VneTraffic: làm gì để xóa?

Nếu xe đã bán những chưa sang tên đổi chủ, người dùng cần đến cơ quan công an làm thủ tục thu hồi đăng ký, chấm dứt trách nhiệm pháp lý.

Nguyễn Hiếu (TP HCM) tải ứng dụng VNeTraffic và thực hiện định danh mức 2 để tra cứu phương tiện đang sở hữu, anh phát hiện ra hàng loạt xe anh từng có nhưng đã bán mà không sang tên, đổi chủ.

"Lúc ấy tôi chỉ giao xe, cà-vẹt và giấy ủy quyền mua bán cho cửa hàng, họ nói sẽ thay mặt tôi làm thủ tục sang tên cho chủ mới, tôi chỉ nhận tiền rồi về, không ngờ hiện tại kiểm tra ứng dụng thì một loạt phương tiện đó vẫn chưa hề được sang tên, về mặt lý thuyết thì tôi vẫn là chủ sở hữu của những xe này", Hiếu chia sẻ. Anh lo lắng khi việc xử phạt bằng camera giao thông đang dần trở nên phổ biến, anh sẽ bị nhận giấy phạt nếu những chủ xe hiện tại vi phạm giao thông.

Danh sách phương tiện đang sở hữu của Lương Vũ, trong đó hai chiếc xe máy biển số 29K1 đều đã bán cho người khác từ lâu. Ảnh: Đức Trí

Lương Vũ (Hà Nội) cũng ở trong hoàn cảnh tương tự. Ứng dụng VNeTraffic ghi nhận anh đang sở hữu 5 phương tiện ôtô, xe máy nhưng thực tế anh chỉ còn một ôtô và một xe máy, ba chiếc xe máy khác đã bán từ nhiều năm nay. Lo lắng một ngày các xe đã bán bị phạt nguội hoặc liên quan tới tai nạn, vi phạm pháp luật, ngày nào Vũ cũng vào app để kiểm tra phạt nguội mà không biết nên làm thế nào để từ bỏ trách nhiệm với những chiếc xe này.

Theo quy định của Bộ Công an, thủ tục sang tên là bắt buộc khi chủ xe chuyển nhượng, cho, tặng hoặc thừa kế phương tiện. Nếu không thực hiện việc này, cả chủ xe lẫn người mua hoặc người nhận có thể bị xử phạt, đồng thời chủ xe cũ có thể gặp rắc rối pháp lý nếu phương tiện vi phạm giao thông, gây tai nạn hoặc phát sinh nghĩa vụ tài chính mà chưa sang tên.

Tuy vậy, thực tế có rất nhiều người bán xe cho các cửa hàng kinh doanh xe cũ, hoặc bán qua mạng cho người không quen biết, nên chỉ có giấy viết tay xác nhận chuyển nhượng, không làm thủ tục sang tên, như Hiếu hay Vũ. Đồng thời, hiện tại không thể liên lạc được với người mua xe trước đây.

Trong trường hợp này, Bộ Công an cho biết, người dân cần tới trụ sở công an phường, xã để tiến hành thủ tục khai báo không còn quyền sở hữu, từ đó chấm dứt các trách nhiệm pháp lý liên quan. Việc khai báo này cũng là căn cứ pháp lý để người đang sử dụng xe thực hiện sang tên sau này.

Về thủ tục, chủ xe cần nộp tờ khai thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe (mẫu ĐKX11), ghi rõ thông tin xe, số đăng ký, lý do thu hồi hoặc mất giấy tờ, kèm bản sao chứng từ chuyển quyền sở hữu (nếu có). Nếu không còn các giấy tờ như trên, cần ghi rõ lý do trong tờ khai, không cần công chứng hoặc xác nhận.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký xe sẽ tiến hành xác minh. Trong vòng 30 ngày, nếu không có tranh chấp hoặc khiếu kiện, và hồ sơ hợp lệ, chủ xe cũ sẽ được cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe trong thời hạn 2 ngày làm việc. Giấy này xác nhận chủ xe không còn quyền sở hữu và nghĩa vụ pháp lý đối với phương tiện.

Khi đó, người đang sử dụng xe có thể thực hiện thủ tục đăng ký sang tên qua nhiều chủ. Nếu không làm thủ tục này, người đang sử dụng xe có thể bị xử phạt, và chỉ được cấp lại giấy đăng ký sau khi hoàn tất việc nộp phạt và sang tên hợp pháp.

Hồ Tân