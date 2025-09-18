Thêm vaccine 4 trong 1 phòng thủy đậu, sởi, quai bị, rubella

Vaccine MMRV phòng sởi, quai bị, rubella và thủy đậu được triển khai tiêm chủng tại Việt Nam cho người từ 12 tháng tuổi trở lên.

Bác sĩ Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết đây là một trong số ít vaccine kết hợp phòng 4 bệnh cùng lúc tiêm được cho người lớn. Vaccine do Tập đoàn dược phẩm MSD (Mỹ) sản xuất, bổ sung thành phần tá dược và chất đệm nhằm ổn định kháng nguyên trong vaccine. Nhờ đó, vaccine đảm bảo an toàn và khả năng sinh miễn dịch.

Mũi tiêm chỉ định cho người từ 12 tháng tuổi, có thể tiêm sớm từ 9 tháng trong trường hợp có dịch bệnh. Vaccine không tiêm cho phụ nữ có thai, mà cần chủng ngừa trước khi mang thai ít nhất một tháng.

"Vaccine cộng hợp phòng nhiều bệnh trong một mũi tiêm phản ánh xu hướng phát triển của y học hiện đại, hướng đến tối ưu hóa lịch tiêm chủng, giảm số lần tiêm, bảo vệ trẻ em và người lớn toàn diện", bác sĩ Chính nói.

Vaccine MMRV đã được tiêm chủng tại gần 60 quốc gia với hơn 66 triệu liều. Các thử nghiệm lâm sàng cho thấy vaccine đạt hiệu quả phòng bệnh 99% sau hai liều tiêm, tương đương tiêm riêng lẻ từng loại ngừa sởi - quai bị - rubella và thủy đậu.

Hiện, vaccine có giá hơn 2,4 triệu đồng một mũi. Trẻ từ 12 tháng tuổi trở lên và người lớn tiêm hai mũi cách nhau ba tháng, tối thiểu một tháng. Phụ nữ cần hoàn tất lịch tiêm ít nhất một tháng trước khi mang thai. Vaccine có thể dùng để hoàn thành liệu trình khi đã tiêm vaccine sởi - quai bị - rubella và thủy đậu trước đó.

Chị Thiên Trang đưa con gái 4 tuổi đến tiêm vaccine phòng sởi quai bị, rubella và thủy đậu tại VNVC Hoàng Văn Thụ, TP HCM sáng 18/9. Ảnh: Mộc Thảo

Thủy đậu, sởi, quai bị, rubella là các bệnh truyền nhiễm có thể lây lan nhanh, có khả năng tạo thành dịch và biến chứng nặng ở trẻ em, người lớn, phụ nữ mang thai.

Trong đó, thủy đậu đặc trưng bởi các nốt mụn nước trên da, thường bùng phát mạnh vào tháng 2-6 hàng năm. Sởi thường xuất hiện vào mùa đông - xuân, chu kỳ bùng phát dịch lớn 4-5 năm một lần, đặc trưng với các nốt ban đỏ trên da. Bệnh quai bị rải rác quanh năm, gây sưng đau tuyến nước bọt ở má, cổ hoặc hàm, người lớn mắc bệnh thường nặng hơn trẻ nhỏ. Rubella có ban mọc từ đầu lan tới mặt và toàn thân, gây biến chứng nặng ở thai nhi như dị tật bẩm sinh, thai lưu hoặc sảy thai.

Việt Nam đang lưu hành các loại vaccine phòng bệnh sởi hoặc thủy đậu và các loại vaccine kết hợp phòng ba bệnh sởi - quai bị - rubella. Đây là vaccine đầu tiên kết hợp phòng cả thủy đậu. Đại diện VNVC kỳ vọng vaccine mới cung cấp thêm một lựa chọn phòng bệnh, bảo vệ rộng hơn cho trẻ em và người lớn đối với 4 bệnh trên.

Gia Nghi