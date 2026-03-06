Thêm nhiều ca nghi ngộ độc bánh mì ở TP HCM, tổng số lên 94

Sáng 6/3, Sở Y tế TP HCM công bố 94 người mang biểu hiện ngộ độc thực phẩm ngay sau khi ăn tại một tiệm bánh mì trên đường Đồ Chiểu, phường Vũng Tàu.

Tính đến đầu giờ sáng nay, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu tiếp nhận 93 bệnh nhân. Các bác sĩ chỉ định 84 người nhập viện điều trị nội trú và kê toa cho 9 trường hợp triệu chứng nhẹ về nhà tự theo dõi. Cùng thời điểm, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hội cấp cứu một ca có yếu tố dịch tễ liên quan đến quầy bánh mì này. Hiện, sức khỏe của 94 người bệnh đều tiến triển khả quan, giảm tiêu chảy và hạ sốt. Hệ thống y tế chưa ghi nhận trường hợp nào diễn biến nguy kịch.

Ngay khi sự việc xảy ra, nhà chức trách lập tức yêu cầu chủ tiệm đóng cửa để lấy mẫu xét nghiệm và điều tra nguyên nhân. Đồng thời, Sở Y tế TP HCM hỏa tốc chỉ đạo các cơ sở y tế rà soát, tập trung nhân lực thu dung, phân loại và chữa trị cho người dân đúng phác đồ. Cơ quan quản lý cũng yêu cầu các bệnh viện cập nhật liên tục những ca trở nặng, kết quả cấy vi sinh và biến chứng nhằm linh hoạt điều phối công tác cứu chữa.

Quầy bánh mì này vốn quen thuộc với người dân địa phương, trước đây mở bán ở góc ngã tư Đồ Chiểu - Lý Thường Kiệt. Hồi đầu năm nay, chủ kinh doanh dời quầy về vị trí hiện tại trên đường Đồ Chiểu, duy trì khung giờ hoạt động từ 16h30 đến 21h mỗi ngày. Người bán tự nấu các nguyên liệu ăn kèm như pate, thịt, chả, nước sốt tại nhà trước khi mang ra quầy phục vụ thực khách.

Tiệm bánh mì nơi nhiều người nghi ngộ độc sau khi ăn. Ảnh: Trường Hà

Những ngày qua có nhiều vụ ngộ độc hàng loạt sau ăn bánh mì xảy ra ở các tỉnh phía Nam. Trong hai ngày 1-2/3, 22 người tại TP HCM nghi ngộ độc sau ăn bánh mì heo quay. Tuần trước, hơn 70 người nhập viện với triệu chứng ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại cơ sở Hồng Ngọc 12 tại Đồng Tháp.

Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP HCM Phạm Khánh Phong Lan nhận định bản chất bánh mì tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn bún hay phở do người bán không dùng nước sôi để chần, trụng. Đặc thù kẹp nhiều loại nhân tươi sống cùng thời tiết oi bức là nguyên nhân chính khiến món ăn này dễ lây nhiễm chéo vi khuẩn, dẫn đến các vụ ngộ độc gần đây.

Lê Phương