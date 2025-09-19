Thêm hai cơ thủ Việt Nam vào VCK billiards 10 bi vô địch thế giới

Nguyễn Văn Huynh và Nguyễn Bảo Châu xuất sắc vượt qua vòng khởi động để dự vòng chung kết giải billiards 10 bi nam vô địch thế giới 2025 do Việt Nam lần đầu đăng cai.

Ngày 19/9, tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TP HCM, vòng khởi động Predator WPA Men’s 10-Ball World Championship đã khép lại xác định 16 cơ thủ vào vòng chung kết.

Cơ thủ Nguyễn Văn Huynh vượt qua vòng khởi động để có mặt tranh tài ở vòng chung kết Predator WPA Men’s 10-Ball World Championship. Ảnh: Box Billiards

Ở nhánh thắng, cơ thủ Nguyễn Văn Huynh vượt qua Hồ Sở Phát 2-0, qua đó trực tiếp giành vé vào vòng chung kết. Trong khi đó, ở nhánh thua, cơ thủ Việt Nam khác cũng giành vé dự vòng chung kết là Nguyễn Bảo Châu khi thắng cơ thủ đồng hương Nguyễn Đăng Tuyên 2-0.

Với các kết quả này, Việt Nam sẽ có 4 đại diện tranh tài ở vòng chung kết gồm Dương Quốc Hoàng, Phạm Phương Nam, Nguyễn Văn Huynh và Nguyễn Bảo Châu.

Ở chiều ngược lại, nhiều cơ thủ Việt Nam được kỳ vọng cao như Nguyễn Văn Đăng, Lương Chí Dũng, Nguyễn Anh Tuấn đều phải dừng bước trước các cơ thủ được đánh giá cao từ Đức, Đài Loan, Trung Quốc...

16 cơ thủ vượt qua vòng khởi động gồm: AJ Manas, Gamas Edwin, Jeffrey Prieto, Jonas Magpantay, Lin Ta Li, Liu Ri Teng, Mark Estiola, Michael Feliciano, Moritz Neuhausen, Nguyễn Bảo Châu, Nguyễn Văn Huynh, Raymund Faraon, Sun Yi Hsuan, Wang Ming, Yukio Akagariyama, Zhu Xihe.

Giải quy tụ 96 cơ thủ hàng đầu thế giới, trong đó có nhiều tên tuổi lớn như đương kim vô địch Carlo Biado, Fedor Gorst, Joshua Filler, Shane Van Boening, Eklent Kaci, Ko Pin Yi, Ko Ping Chung... VCK khai mạc tối nay và kết thúc ngày 28/9.

Cơ thủ Nguyễn Bảo Châu vượt qua vòng khởi động để có mặt tranh tài ở vòng chung kết Predator WPA Men’s 10-Ball World Championship. Ảnh: Box Billiards

Trong khi đó, ở nội dung Box Billiards Mixed Doubles Open, đôi chủ nhà được kỳ vọng cao - Dương Quốc Hoàng và Bùi Xuân Vàng - thi đấu chật vật ngày đầu, rơi xuống nhánh thua, rồi tiếp tục chơi không tốt trong ngày thứ hai. Họ thua tiếp đôi Hsu Jui An - Chou Chia Chia (Đài Loan) 0-2 ở vòng ba, nên bị loại.

Tổng giá trị giải thưởng của chuỗi sự kiện 425.000 USD (khoảng 11,2 tỷ đồng), trong đó riêng tiền thưởng của giải 10 bi nam 2025 là 250.000 USD (gần 7 tỷ đồng). Nhà vô địch thế giới 10 bi nam được thưởng 70.000 USD (1,8 tỷ đồng), còn Á quân nhận 40.000 USD. Hai tay cơ đồng hạng ba nhận 17.500 USD.

Giải được Box Billiards, Predator và Liên đoàn Billiards & Snooker TP HCM (HBSF) đồng tổ chức.

Đức Đồng