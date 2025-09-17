Dương Quốc Hoàng khởi đầu chật vật ở Box Billiards Mixed Doubles Open 2025

Bên cạnh giải 10 bi nam, cũng trong dịp này tại TP HCM diễn ra giải nữ quốc tế mở rộng Poison Cues Saigon Women’s 9-ball Open và giải đôi nam nữ quốc tế Box Billiards Mixed Doubles Open.
Dương Quốc Hoàng (Hoàng Sao) đã có vé ở vòng chung kết 10 bi nên tham dự thêm nội dung nam nữ quốc tế Box Billiards Mixed Doubles Open cùng Bùi Xuân Vàng.
Sau vòng một, đôi thua sẽ rơi vào nhánh thua và đôi thắng đánh nhánh thắng để tìm vé vào tứ kết.
Sau khi rơi xuống nhánh thua, ở trận đấu tối cùng ngày, Sao/Vàng thể hiện đúng phong độ, với các đường bi ngoạn mục đã thắng dễ đôi Hiraguchi/Serradilla 2-0, giành vé đi tiếp.
Cặp đôi đáng chú ý khác là Nguyễn Bích Trâm (ảnh)/Nguyễn Nhật Thanh chạm trán cặp vợ chồng Joshua Filler/Pia Filler.
Cặp Nguyễn Hoàng Minh Tài/Dương Yến Vi đã có trận đấu tốt trước Robbie Capito/Seo Seoa.
Đôi Việt Nam thắng set một và set hai, có cơ hội kết thúc trận đấu khi chỉ còn bi số 10. Tuy nhiên, Minh Tài lại đánh trượt bi vào lỗ, trao cơ hội thắng set hai cho đối thủ.
Thoát thua, đến set ba, cặp Robbie Capito/Seo Seoa thi đấu tốt hơn để thắng ngược 2-1.
"Chúng tôi chỉ cách trận thua bằng một cái bắt tay nhưng may mắn lại đến và tận dụng tốt cơ hội để giành chiến thắng", cặp Robbie Capito/Seo Seoa chia sẻ. "Chúng tôi chưa bao giờ gặp tình huống như vậy bao giờ trong cuộc đời mình".
Cặp đôi Văn Đăng/Thanh Nga chạm trán Max Lechner/Shui Ching Chiang. Đôi chủ nhà thua set một và thắng set hai để đưa trận đấu vào set quyết định.
Tay cơ pool số một thế giới Fedor Gorst (ảnh) đứng cặp cùng Krystina Tkach thắng cặp Felix Vogel/Wan-Ling Wang 2-1 ở vòng một.
Sau đó, họ tiếp tục thắng PBS Chou CC/Hsu JA 2-1 để ghi tên mình vào vòng tiếp theo.
Giải được Box Billiards, Predator và Liên đoàn Billiards & Snooker TP HCM (HBSF) đồng tổ chức, diễn ra tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TP HCM từ 17 đến 28/9.
Tổng giá trị giải thưởng của chuỗi sự kiện 425.000 USD (khoảng 11,2 tỷ đồng), trong đó riêng tiền thưởng của giải 10 bi nam 2025 là 250.000 USD (gần 7 tỷ đồng). Nhà vô địch thế giới 10 bi nam sẽ nhận 70.000 USD (1,8 tỷ đồng), á quân là 40.000 USD, và hai tay cơ đồng hạng ba nhận 17.500 USD.
Đức Đồng