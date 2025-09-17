Dương Quốc Hoàng khởi đầu chật vật ở Box Billiards Mixed Doubles Open 2025

Bên cạnh giải 10 bi nam, cũng trong dịp này tại TP HCM diễn ra giải nữ quốc tế mở rộng Poison Cues Saigon Women’s 9-ball Open và giải đôi nam nữ quốc tế Box Billiards Mixed Doubles Open.

Dương Quốc Hoàng (Hoàng Sao) đã có vé ở vòng chung kết 10 bi nên tham dự thêm nội dung nam nữ quốc tế Box Billiards Mixed Doubles Open cùng Bùi Xuân Vàng.

Sau vòng một, đôi thua sẽ rơi vào nhánh thua và đôi thắng đánh nhánh thắng để tìm vé vào tứ kết.