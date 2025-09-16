Quốc Hoàng phấn chấn trước giải billiards 10 bi vô địch thế giới ở Việt Nam

TP HCMCơ thủ Dương Quốc Hoàng hy vọng vượt qua áp lực để đạt phong độ cao nhất ở giải billiards 10 bi nam vô địch thế giới 2025 do Việt Nam lần đầu đăng cai.

Predator WPA men’s 10-ball World Championship 2025 diễn ra tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TP HCM từ 17 đến 28/9. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai một giải vô địch thế giới billiards pool.

Giải quy tụ 96 cơ thủ hàng đầu thế giới, trong đó có nhiều tên tuổi lớn như đương kim vô địch Carlo Biado, Fedor Gorst, Joshua Filler, Shane Van Boening, Eklent Kaci, Ko Pin Yi, Ko Ping Chung...

Dương Quốc Hoàng chia sẻ trong buổi họp công bố giải billiards 10 bi nam vô địch thế giới 2025 trưa 16/9. Ảnh: Vũ Huynh

Việt Nam có hai cơ thủ góp mặt tại vòng chung kết là Dương Quốc Hoàng và Phạm Phương Nam. Ngoài ra, các cơ thủ Việt Nam khác vẫn có cơ hội góp mặt thông qua vòng khởi động.

"Tôi rất hào hứng và sẵn sàng chinh phục mọi thử thách khi giải đấu tổ chức ở quê hương", Quốc Hoàng nói tại họp báo trước giải trưa 16/9. "Thi đấu trên sân nhà có chút áp lực nhất định từ bản thân và người hâm mộ. Nhưng nếu vượt qua áp lực đó, tôi sẽ có động lực rất lớn. Tôi đang đạt phong độ tương đối tốt để chiến đấu hết mình".

Quốc Hoàng quê Quảng Ninh, là tay cơ pool số một Việt Nam với biệt danh "Hoàng Sao". Năm 2024, anh giành chiến thắng lịch sử ở chung kết pool 9 bi Scottish Open. Sau đó, tay cơ 38 tuổi cũng vô địch Reyes Cup 2024 cùng đội tuyển châu Á. Quốc Hoàng hiện đứng thứ 22 thế giới.

Theo các nhà tổ chức, Việt Nam đã chuẩn trong 15 tháng để tổ chức giải 10 bi thế giới này. Tính riêng ba ngày gần đây, 70 nhân sự, gồm các chuyên gia, nhân sự từ Mỹ và Việt Nam liên tục làm việc cùng khối lượng lớn thiết bị được vận chuyển cẩn thận để lắp đặt 22 bàn thi đấu, 3 bàn tập tại Nhà thi đấu Quân khu 7.

Cơ thủ Quốc Hoàng cũng bất ngờ khi biết Việt Nam sẽ đăng cai được giải đấu quy mô và tầm cỡ như vậy. Anh thấy công tác tổ chức rất chỉn chu và hoành tráng. "Các cơ thủ nước ngoài chia sẻ với tôi rằng, họ rất háo hức chờ giải đấu. Tất cả đều mong đến Việt Nam vì đây là đất nước mến khách, có nhiều CLB billiards và người hâm mộ đông đảo", anh nói.

Trailer Giải Pool 10 bi Trailer giải billiards pool 10 bi vô địch thế giới 2025 tại Việt Nam.

Tổng giá trị giải thưởng của chuỗi sự kiện 425.000 USD (khoảng 11,2 tỷ đồng), trong đó riêng tiền thưởng của giải 10 bi nam 2025 là 250.000 USD (gần 7 tỷ đồng). Nhà vô địch thế giới 10 bi nam được thưởng 70.000 USD (1,8 tỷ đồng), còn Á quân nhận 40.000 USD. Hai tay cơ đồng hạng ba nhận 17.500 USD.

Cả ba giải được Box Billiards, Predator và Liên đoàn Billiards & Snooker TP HCM (HBSF) đồng tổ chức.

Khác biệt chính giữa luật Pool 9 bi và Pool 10 bi nằm ở số lượng bi và cách chơi. Pool 9 bi sử dụng bi số 1 đến 9, trong đó người chơi cố gắng đánh bi mục tiêu có số thấp nhất lên bàn. Pool 10 bi sử dụng bi số 1 đến 10 và người chơi phải đánh bi mục tiêu có số thấp nhất vào lỗ chỉ định (chứ không phải bất kỳ lỗ nào). Pool 9 bi

Bi mục tiêu: Người chơi phải đánh bi có số thứ tự thấp nhất trên bàn vào lỗ. Chiến thắng: Người đánh bi số 9 vào lỗ hợp lệ sẽ thắng ván đấu. Pool 10 bi

Bi mục tiêu: Người chơi phải chỉ định (chỉ lỗ) bi mục tiêu nào sẽ được đánh vào lỗ nào. Chiến thắng: Người chơi đánh bi mục tiêu theo chỉ định vào lỗ hợp lệ sẽ thắng ván đấu.

Đức Đồng