Thêm 5 người biểu tình Myanmar thiệt mạng

Quân đội nã súng vào người biểu tình ở tây bắc Myanmar, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng, một số người bị thương.

Một người dân thị trấn Kale, tây bắc đất nước, cho hay đụng độ xảy ra hôm nay khi lực lượng an ninh nổ súng trấn áp đoàn người biểu tình yêu cầu khôi phục chính quyền dân sự của bà Aung San Suu Kyi.

Người này nói thêm một nhân chứng đã chụp ảnh 5 người thiệt mạng. Hai hãng tin Mizzima và Irrawaddy của Myanmar cũng đưa tin có 5 người chết, vài người bị thương.

Người biểu tình ở Mandalay, thành phố lớn thứ hai Myanmar, hôm 6/4. Ảnh: AFP

Chính quyền quân sự Myanmar cũng siết chặt kiểm soát Internet và dịch vụ dữ liệu di động, khiến những người tổ chức biểu tình bị hạn chế khả năng kêu gọi và chia sẻ thông tin qua mạng xã hội.

Báo in cũng ngừng hoạt động. Người biểu tình tìm cách truyền thông điệp bằng cách tự in tờ rơi khổ A4, chia sẻ qua các phương tiện kỹ thuật số và bản in, tới công chúng.

Bác sĩ Sasa, đại diện cho các nghị sĩ được bầu trong quốc hội bị lật đổ, tuyên bố cố vấn pháp lý của họ sẽ gửi bằng chứng về các hành động tàn bạo của quân đội cho Liên Hợp Quốc.

Ông cho hay các luật sư của Ủy ban Đại diện cho Pyidaungsu Hluttaw (Quốc hội liên bang Myanmar), đã nhận được 180.000 bằng chứng và sẽ họp với đại diện một tổ chức điều tra độc lập tại Myanmar hôm nay.

Ít nhất 581 người, bao gồm hàng chục trẻ em, thiệt mạng khi đụng độ với lực lượng an ninh Myanmar từ khi phong trào biểu tình phản đối đảo chính nổ ra hôm 1/2, theo Hiệp hội Tù nhân Chính trị (AAPP), một nhóm quan sát nhân quyền tại Myanmar. Lực lượng an ninh đã bắt gần 3.500 người, trong đó 2.750 người đang bị giam.

Ngoại trưởng Indonesia cho hay trong cuộc gặp với người đồng cấp Anh tại Jakarta, Ngoại trưởng Anh đã thảo luận phương án cùng cộng đồng quốc tế hỗ trợ Đông Nam Á giải quyết khủng hoảng ở Myanmar.

Các nước phương Tây như Mỹ, Anh và Australia đã áp đặt hoặc siết chặt các biện pháp trừng phạt với tướng lĩnh và quân đội Myanmar, nhằm phản đối cuộc đảo chính và sử dụng vũ lực sát thương với người biểu tình. Liên minh châu Âu dự kiến sẽ thực hiện động thái tương tự.

Nga bày tỏ nghi ngại phương Tây có thể đẩy Myanmar vào nội chiến nếu áp đặt lệnh trừng phạt lên quân đội Myanmar. Fitch Solutions, công ty nghiên cứu có trụ sở tại Anh, trong báo cáo hôm nay cho biết các biện pháp trừng phạt của phương Tây không thể khôi phục nền dân chủ thành công. Công ty dự đoán Myanmar sẽ lâm vào nội chiến giữa một bên là quân đội, một bên là các phe vũ trang đối lập bao gồm thành viên của phong trào chống đảo chính và các nhóm phiến quân.

Hồng Hạnh (Theo Reuters)