Quân đội Myanmar truy nã loạt người nổi tiếng ủng hộ biểu tình

Chính quyền quân đội Myanmar cảnh cáo và công bố danh sách truy nã những người nổi tiếng ủng hộ các cuộc biểu tình chống đảo chính.

Tờ Global New Light, do chính quyền quân đội Myanmar quản lý, hôm 4/4 và 5/4 lần lượt đăng thông tin về các diễn viên, ca sĩ và người có ảnh hưởng trên mạng xã hội đã lên tiếng ủng hộ các cuộc biểu tình khắp cả nước. Thông tin Global New Light đăng tải gồm hình ảnh, quê quán và Facebook cá nhân của 20 người nổi tiếng.

Những người này bị cáo buộc vi phạm mục 505(A) của bộ luật hình sự vì "lan truyền thông tin ảnh hưởng tới sự ổn định của đất nước". Hình phạt cho hành vi này có thể lên đến ba năm tù.

Hoa hậu Hòa bình Myanmar Han Lay tại Bangkok, Thái Lan, hôm 2/4. Ảnh: Reuters.

Một số người nổi tiếng ủng hộ biểu tình ở Myanmar đã bị truy nã hồi tháng hai, song chiến dịch chống lại nhóm người này tiếp tục được chính phủ quân đội đẩy mạnh hồi tuần trước, khi kênh truyền hình Myawaddy phát sóng hình ảnh những người bị truy nã. Hiện có khoảng 60 người nổi tiếng Myanmar bị truy nã về tội danh này.

Diễn viên Myanmar May Toe Khine sau khi xuất hiện trong danh sách truy nã của chính phủ quân đội đã khẳng định cô chỉ "sử dụng nền tảng xã hội của mình để nói lên sự thật".

Một tài liệu bị tiết lộ từ Bộ Thông tin Myanmar hôm 4/4 cũng cho thấy các đài truyền hình và cơ quan sản xuất đã được khuyến cáo không phát sóng hay xuất bản bất cứ nội dung nào liên quan tới những người thuộc danh sách truy nã vì ủng hộ biểu tình.

Hoa hậu Myanmar Han Lay, 22 tuổi, khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế ở Thái Lan tuần trước cũng "khẩn thiết kêu gọi cộng đồng quốc tế" hỗ trợ Myanmar trong bối cảnh hàng trăm người đã thiệt mạng hậu đảo chính quân sự.

Động thái từ chính quyền quân đội Myanmar được đưa ra sau khi nước này chứng kiến nhiều tuần bất ổn vì biểu tình phản đối đảo chính. Theo Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị, ít nhất 570 người biểu tình Myanmar đã thiệt mạng, trong đó có 47 trẻ em.

Ngọc Ánh (Theo AP)