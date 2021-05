Thêm 35 ca Covid-19

Bộ Y tế sáng 13/5 ghi nhận 35 ca dương tính nCoV, gồm 33 ca trong nước được phát hiện tại các khu đã cách ly, giãn cách.

Các ca nhiễm mới được ghi nhận từ số 3624-3658, trong đó 33 ca trong nước gồm Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 1, Đà Nẵng 22, Bắc Ninh 3, Hà Nội 3, Vĩnh Phúc 2, Bắc Giang 2.

Như vậy, tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay là 644, ghi nhận ở 26 tỉnh thành. Cụ thể, địa bàn Hà Nội 166 ca (trong đó Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 87 ca, 13 ca ở Bệnh viện K), Bắc Ninh 127, Đà Nẵng 102, Bắc Giang 83, Vĩnh Phúc 75, Hưng Yên 20, Hà Nam 17, Thái Bình 9, Hải Dương 7, Lạng Sơn 6, Hòa Bình 5, Thừa Thiên Huế 4, Quảng Nam 3, Quảng Trị 3, Nam Định 3, Đăk Lăk 2, Điện Biên 2, Phú Thọ 2, Đồng Nai, Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Thanh Hóa, TP HCM, Yên Bái mỗi nơi một ca.

Tại Bắc Ninh:

Ca 3625-3627 là F1 liên quan tới ổ dịch cũ, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 11/5, các bệnh nhân dương tính với nCoV.

Tại Vĩnh Phúc:

Ca 3628-3629 đều liên quan đến ổ dịch tại Vĩnh Phúc, cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 10/5 các bệnh nhân dương tính với nCoV.

Tại Hà Nội:

Ca 3630, nữ, 56 tuổi, địa chỉ tại huyện Mỹ Đức, đang tiếp tục điều tra dịch tễ.

Ca 3633, nữ, 42 tuổi, địa chỉ tại quận Thanh Xuân, có tiền sử đi về từ Đà Nẵng.

Ca 3634, nam, 44 tuổi, địa chỉ tại quận Thanh Xuân, có tiền sử đi về từ Đà Nẵng.

Kết quả xét nghiệm ngày 10-12/5 dương tính với nCoV, các bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Ca 3635 ghi nhận tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, là người nhà bệnh nhân đã được cách ly trong bệnh viện.

Tại Bắc Giang:

Ca 3631-3632 đều liên quan đến ổ dịch công ty SJ Tech, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 12/5 các bệnh nhân dương tính với nCoV, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Bắc Giang.

Tại Đà Nẵng:

Ca 3636-3657 là F1 liên quan tới ổ dịch cũ, đã được cách ly, kết quả xét nghiệm ngày 9/5 dương tính với nCoV. Hiện các bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng và Trung tâm Y tế Hòa Vang.

Hai ca nhập cảnh cách ly ngay, gồm:

Ca 3624 cách ly tại tỉnh Long An, nữ, 37 tuổi, địa chỉ huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Ngày 27/4, cô từ Ba Lan nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay QH9059, kết quả xét nghiệm ngày 12/5 dương tính với nCoV. Hiện bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Long An.

Ca 3658 cách ly tại tỉnh An Giang, nam, 40 tuổi, địa chỉ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang. Ngày 11/5, anh từ nước ngoài nhập cảnh, kết quả xét nghiệm ngày 12/5 dương tính với nCoV. Hiện bệnh nhân điều trị tại Trung tâm y tế huyện An Phú.

Tích lũy từ đầu dịch vào năm 2020 đến nay, tổng số ca nhiễm cả nước lên 3.658, số khỏi lên 2.636. Số lượng mẫu xét nghiệm từ ngày 27/4 đến nay là 306.138 mẫu.

Theo chương trình tiêm chủng quốc gia, ngày 12/5 thêm 26.182 người tiêm vaccine Covid-19. Đến nay cả nước tổng cộng đã tiêm đợt 1 và 2 cho 942.030 người.

Bộ Y tế Việt Nam cảnh báo nguy cơ lây nhiễm từ bên ngoài vào nước ta rất cao nếu không kiểm soát chặt đường biên giới. Người dân được khuyến cáo thực hiện nghiêm quy tắc 5K.

Theo Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, thế giới ghi nhận hơn 160 triệu ca Covid-19, trong đó hơn 3,3 triệu người đã tử vong. Đứng thứ nhất về số ca mắc là Mỹ, sau đó là Ấn Độ và Brazil.

Lê Nga