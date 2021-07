Thêm 3.977 ca Covid-19

3.950 ca ghi nhận tại: TP HCM (3.326), Bình Dương (262), Đồng Nai (99), Bà Rịa - Vũng Tàu (63), Đồng Tháp (46), Bình Thuận (31), Đăk Lăk (24), Cần Thơ (23), Bình Định (12), Bến Tre (9), Ninh Thuận (8 ), An Giang (7), Phú Yên (5), Quảng Ngãi (4), Đăk Nông (4), Hà Nội (4), Vĩnh Phúc (3), Quảng Nam (3), Hậu Giang (3), Hà Nam (2), Bạc Liêu (2), Hà Giang (2), Lâm Đồng (2), Nghệ An (2), Cà Mau (2), Gia Lai (1), Thừa Thiên Huế (1).

Sở Y tế tỉnh Long An đăng ký bổ sung 1.288 ca bệnh trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19. Đây là các ca bệnh đã được phát hiện từ ngày 14-22/7 tại các khu cách ly và khu phong tỏa.

Hôm nay, cả nước ghi nhận 9.225 ca nhiễm (tăng 1.930 so với hôm qua) tại 35 tỉnh thành, chủ yếu tại TP HCM (5.396), Long An (1.892), Bình Dương (785). Trong đó, 6.797 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa (tăng 776 ca), 2.428 ca đang điều tra dịch tễ (tăng 1.154 ca).

Hôm nay, Long An ghi nhận 1.892 ca, trong đó 604 ca được công bố trong ngày, 1.288 ca được công bố bổ sung.

TP HCM hiện là tâm dịch của cả nước, hôm nay ghi nhận số ca kỷ lục 5.396 (tăng 483 ca so với hôm qua). Hà Nội ghi nhận 9 ca trong ngày đầu áp dụng giãn cách theo chỉ thị 16.

Số ca mới nâng tổng số ca nhiễm tại TP HCM lên 55.870, Bình Dương 6.761, Long An 3.856, Đồng Nai 1.963, Đồng Tháp 1.869, Hà Nội 888, Phú Yên 876, Bà Rịa - Vũng Tàu 429, Bến Tre 409, Cần Thơ 277, Quảng Ngãi 254, Bình Thuận 231, Nghệ An 184, Vĩnh Phúc 160, An Giang 156, Ninh Thuận 137, Hậu Giang 75, Đăk Lăk 74, Bình Định 66, Hà Nam 61, Đăk Nông 31, Lâm Đồng 30, Quảng Nam 29, Cà Mau 23, Gia Lai 18, Bạc Liêu 18, Thừa Thiên Huế 13, Hà Giang 8.

Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay lên 87.141, ghi nhận ở 62 tỉnh thành.

8 tỉnh gồm Bắc Kạn, Điện Biên, Hải Dương, Quảng Ninh, Quảng Trị, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái, đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

6 tỉnh gồm Điện Biên, Hải Dương, Quảng Trị, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái, đã qua 30 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

2.047 người được công bố khỏi Covid-19 trong ngày 24/7. Tổng số ca được điều trị khỏi là 17.583. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU là 130. Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO là 17.

Trong 24 giờ qua đã thực hiện 98.990 xét nghiệm cho 410.862 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27/4 đến nay đã thực hiện 5.107.861 mẫu cho 14.391.096 lượt người.

Tổng số liều vaccine đã được tiêm là 4.478.757 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 4.125.156 liều, tiêm mũi 2 là 353.601 liều.