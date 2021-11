Thêm 12.936 ca Covid-19

24 giờ qua, 5.828 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa, 7.100 ca cộng đồng. 12 tỉnh thành ghi nhận trên 500 ca trong ngày, đều ở phía Nam, trong đó Cần Thơ đột biến lên đến 966 ca nhiễm. Bình Phước tăng 452 ca, Bến Tre tăng 257 ca, Hải Phòng tăng 106; trong khi Trà Vinh giảm 328 ca, TP HCM giảm 319 ca, Bà Rịa - Vũng Tàu giảm 166 ca.

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 12.102 ca/ngày.

Từ 17h30 ngày 27/11 đến 17h30 ngày 28/11 ghi nhận 190 ca tử vong, cụ thể:

Tại TP HCM: 72 ca, trong đó 10 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Long An 5, An Giang 2, Tiền Giang, Khánh Hòa và Tây Ninh đều một.

Tại các tỉnh, thành phố khác: Đồng Nai 18, Bình Dương 13, Kiên Giang 10, An Giang, Long An và Cần Thơ đều 9, Bình Thuận 8, Đồng Tháp và Bạc Liêu 6, Tây Ninh và Tiền Giang 5, Cà Mau 4, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh và Sóc Trăng mỗi nơi 3, Nghệ An 2, Bình Định và Đăk Lăk đều một.

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 160 ca. Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 24.882 ca, chiếm tỷ lệ 2,1% so với tổng số ca nhiễm.

Đợt dịch thứ 4, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.205.128, trong đó 955.819 ca đã được công bố khỏi bệnh.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 1.210.340 ca nhiễm, đứng thứ 37/223 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hai tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Bắc Kạn, Lai Châu.

Về điều trị, số khỏi bệnh trong ngày là 1.712 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi lên 958.636 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.096 ca, trong đó 3.483 ca thở oxy qua mặt nạ, 1.846 ca thở oxy dòng cao HFNC, 174 ca thở máy không xâm lấn, 584 ca thở máy xâm lấn và 9 ca ECMO.

Như vậy, sau 55 ngày, số ca nặng trên cả nước tăng trở lại trên 6.000 ca. Về xét nghiệm, trong 24 giờ qua đã thực hiện 162.929 xét nghiệm cho 328.876 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27/4 đến nay đã thực hiện 25,8 triệu mẫu cho 67,8 triệu lượt người.

Về tiêm chủng, trong ngày 27/11 có 1.074.001 liều vaccine được tiêm. Như vậy, tổng số liều đã được tiêm là 118,7 triệu liều, trong đó tiêm 1 mũi là 69,7 triệu liều, tiêm mũi 2 là 49 triệu liều.

5 địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP HCM 467.407 ca, Bình Dương 280.908, Đồng Nai 86.184, Long An 38.039, Tiền Giang 27.182.

Bộ Y tế hôm nay chỉ đạo các địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 tại cộng đồng, trường hợp có biểu hiện ho, sốt để kịp thời khoanh vùng, cách ly, xử lý triệt để ổ dịch không để lây lan, bùng phát rộng. Địa phương triển khai tốt các hoạt động y tế, tránh lây nhiễm chéo trong khu vực cách ly, khu phong tỏa.