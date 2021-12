‘The Witcher 2’: Hậu duệ thợ săn quái vật

Geralt - tài tử Henry Cavill đóng - huấn luyện công chúa Ciri trở thành thợ săn quái vật trong “The Witcher” mùa hai.

* Bài tiết lộ nội dung phim

Chuyện phim nối tiếp những sự kiện ở phần trước. Sau trận chiến đồi Sodden, thợ săn quái vật Geralt (Henry Cavill) đồng ý hộ tống công chúa Ciri (Freya Allan) đến nơi an toàn. Anh quyết định đưa cô về thành trì Kaer Morhen - nơi anh lớn lên, cũng là trung tâm huấn luyện các thợ săn quái vật. Trên đường, Geralt không ngừng nhớ người yêu Yennefer (Anya Chalotra) vì tưởng cô đã chết. Tuy nhiên, Yennefer vẫn còn sống, hiện là tù nhân của một nhóm yêu tinh phản bội.

Trailer ‘The Witcher 2’ Trailer "The Witcher 2". Phim khởi chiếu ngày 17/12, hiện nằm trong danh sách 10 tác phẩm được xem nhiều của Netflix Việt Nam. Video: Youtube Netflix

Mùa hai gồm tám tập, xoay quanh số phận ba nhân vật Geralt, Ciri và Yennefer. Kịch bản giải thích rõ hơn những chi tiết còn bỏ ngỏ ở mùa trước, bao gồm nguồn gốc Geralt hay bí ẩn siêu năng lực Ciri đang sở hữu. Để bảo vệ Ciri, Geralt quyết định huấn luyện cô trở thành thợ săn quái vật. Mối quan hệ giữa bộ đôi vừa như thầy trò vừa như cha con. Từ kẻ đơn độc, Geralt dành nhiều tình cảm khi chăm nom Ciri, dạy cô những bài học về cuộc sống. Ciri cũng dần hiểu rõ hơn về Geralt sau khi cùng anh trải qua nhiều khó khăn. Trong khi đó, Yennefer gặp không ít trở ngại khi phải tìm cách trốn thoát khỏi sự giam cầm để hội ngộ Geralt.

Kịch bản tập trung khai thác hành trình trưởng thành (coming-of-age) của Ciri. Vốn là công chúa sống trong nhung lụa, nay cô thành kẻ lưu vong chạy trốn sự truy đuổi của quân xâm lược Nilfgaard. Nung nấu ý định trả thù, Ciri quyết định trở thành thợ săn quái vật nhưng con đường không hề dễ dàng. Cô phải vượt qua nỗi đau mất đi người thân lẫn những thử thách Geralt đặt ra, từ đó dần kiểm soát năng lực tiềm ẩn. Hành trình của Ciri đóng vai trò quan trọng trong mùa hai, đồng thời là bàn đạp để phát triển nội dung mùa sau.

Êkíp mở rộng thế giới giả tưởng trong phim bằng cách lồng ghép nhiều nhân vật mới, trong đó có những cái tên đóng vai trò quan trọng. Điển hình là nhóm thợ săn quái vật sống ở Kaer Morhen, đứng đầu là Vesemir (Kim Bodnia) - cố vấn kiêm tiền bối của Geralt. Mẹ bất tử (Deathless Mother) hay Voleth Meir - phản diện chính của phim - cũng dần lộ diện, là con quỷ chuyên ăn nỗi đau của nạn nhân, có thể thay đổi hình dạng nhưng thường đội lốt bà lão. Ngoài ra, nhiều nhân vật cũ quay trở lại như phù thủy Trish (Anna Shaffer) hay chàng ca sĩ hát rong Jaskier (Joey Batey) giúp câu chuyện thêm kịch tính.

Điểm nhấn của series nằm ở phần hành động. Các cảnh cận chiến, chém giết được sắp đặt hợp lý, duy trì không khí hồi hộp xuyên suốt. Kịch tính dồn vào tập cuối với nhiều tình huống bất ngờ. Một số cảnh máu me, bạo lực khiến phim dán nhãn 18+ (cấm khán giả dưới 18 tuổi).

Loạt phim được đầu tư mạnh về phần hình ảnh, từ trang phục, hóa trang đến bối cảnh. Tạo hình quái vật đa dạng với những đặc điểm khác nhau. Ngay tập đầu, Geralt đối mặt ma cà rồng có khả năng vặn ngược cơ thể. Đến tập bốn, anh phải chiến đấu với loài thú khổng lồ có sừng, trông như rết với móng vuốt ở càng. Kỹ xảo vi tính đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng thế giới giả tưởng rộng lớn, đặc biệt là thủ phủ Kaer Morhen chìm trong băng tuyết. Các nhà làm phim sử dụng tông màu nóng, rực rỡ giúp các khung hình trở nên bắt mắt.

Dàn diễn viên giúp các nhân vật hiện lên sống động. Lần thứ hai hóa thân Geralt, Henry Cavill chứng minh anh là lựa chọn hoàn hảo cho vai diễn. Tài tử thể hiện tốt các cảnh hành động lẫn tâm lý, cho thấy thợ săn quái vật không hoàn toàn vô cảm mà vẫn biết quan tâm, bảo vệ người khác. Ba diễn viên nữ lần lượt vào vai Yennefer, Ciri và Triss cũng diễn xuất thoải mái, tự nhiên hơn mùa đầu. Trên Screenrant, diễn viên Freya Allan - vai Ciri - cho biết chờ rất lâu để được đóng cảnh hành động, phải trải qua khóa học kiếm thuật cơ bản, học dùng dao găm để thể hiện vai diễn tốt hơn.

Tạo hình Henry Cavill trong vai Geralt. Ảnh: Netflix

Tác phẩm được giới phê bình đánh giá cao hơn mùa đầu với 96% tươi trên Rotten Tomatoes và 68/100 điểm trên Metacritic. Cây viết Boyd Hilton của tạp chí Empire chấm 4/5 sao, nhận xét series dễ xem hơn, ngày càng ấn tượng khi đầu tư nhiều yếu tố kinh dị, diễn xuất của Henry Cavill là linh hồn của phim. Tờ Telegraph khen ngợi diễn xuất và việc thay đổi cách kể chuyện. Independent đánh giá cao việc xây dựng thế giới giả tưởng rộng lớn, so sánh với các tác phẩm kinh điển như Dune, The Lord of the Rings hay Game of Thrones.

Phản hồi của khán giả trên IMDb cũng tốt với điểm số các tập đều trên mức 8.0/10. Nhiều ý kiến cho rằng series sáng tạo, có nhiều thay đổi so với nguyên tác. Chuyện phim dễ theo dõi hơn mùa đầu vì sử dụng lối kể tuyến tính. Tuy nhiên, cách xây dựng kịch bản vẫn rối khi đan xen nhiều tuyến truyện. Vì thời lượng ngắn, một số nội dung được phát triển gấp gáp. Chẳng hạn như tình cảm Geralt dành cho Ciri hay mối quan hệ giữa các thợ săn quái vật.

The Witcher là loạt phim giả tưởng (fantasy) lấy bối cảnh thế kỷ 13, được chuyển thể dựa trên bộ truyện nổi tiếng của nhà văn Ba Lan Andrzej Sapkowski. Nội dung xoay quanh hành trình của Geralt xứ Rivia - người được huấn luyện trở thành thợ săn quái vật. Xuất bản lần đầu năm 1986, tác phẩm được phát triển thành sáu tiểu thuyết, 15 truyện ngắn và dịch hơn 37 thứ tiếng. Từ năm 2007, hãng CD Projekt Red chuyển thể thành tựa game cùng tên gồm ba phần, giúp nguyên tác phủ sóng rộng rãi hơn, thu hút lượng hâm mộ đông đảo toàn cầu.

Sơn Phước