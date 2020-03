VnExpress khởi động giải chạy ảo V-Race

Giải chạy ảo đầu tiên trong chuỗi V-Race mang thông điệp "I’m Safe, Fear off - run on", nhằm cổ vũ tinh thần rèn luyện sức khoẻ, đẩy lùi dịch bệnh.

V-Race ra mắt trong thời điểm nhiều giải chạy lớn, nhỏ trong nước phải tạm hoãn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Dự án nhằm thúc đẩy thói quen tập luyện thể dục thể thao, đặc biệt là bộ môn chạy bộ. Đồng thời, đây cũng là sân chơi cho những runners đang chịu ảnh hưởng từ việc nhiều giải hoãn, hủy.

Giải đầu tiên mang thông điệp "I’m Safe, Fear off – run on" (Tôi an toàn) với mong muốn tạo động lực cho các runner luyện tập hàng ngày. Giữa bối cảnh dịch bệnh, bản thân mỗi người hãy dẹp nỗi hoang mang, tích cực tập luyện để nâng cao sức khoẻ, tăng sức đề kháng thay vì sợ hãi. Bên cạnh đó, hình ảnh tập luyện của cộng đồng cũng góp phần quảng bá hình ảnh đẹp của đất nước, với tinh thần lạc quan, vượt lên trên tất cả.

Vận động viên về đích tại giải chạy VnExpress Marathon Quy Nhơn 2019.

Để tham gia giải đầu tiên của V-Race, runner truy cập tại đây để đăng ký, từ nay đến 11h59 ngày 31/3. Thời gian cuộc đua diễn ra từ 12h ngày 31/3 đến 12h ngày 21/4. Kết quả sẽ được ban tổ chức tổng hợp và trao thưởng từ 21/4 đến 21/5.

Vận động viên có thể lựa chọn chạy tích luỹ theo 4 cự ly 42 km, 64 km, 100 km và 150 km. Trong thời gian của giải, vận động viên có thể chạy không giới hạn số lần, miễn sao tích luỹ đủ số quãng đường đã đăng ký, với tốc độ trung bình từ 3 phút/km đến 12 phút/km. Khoảng dao động của tốc độ cho phép người chạy bộ có thể vừa chạy vừa đi bộ khi cần thiết, do đó phù hợp với cả những người mới bắt đầu với môn thể thao này.

Nền tảng V-Race của VnExpress tích hợp với ứng dụng Strava để ghi nhận kết quả. Chính vì vậy, khi hoàn thành đăng ký thông tin trên trang V-Race, người chơi cần kết nối tài khoản với ứng dụng Strava.

Những runner hoàn thành cuộc thi sẽ được trao chứng nhận online, huy chương online. Ngoài ra, còn có phần thưởng hiện vật cho runner và nhóm chạy đáp ứng tiêu chí của Ban tổ chức. Bên cạnh đó, những người tham gia thứ 999, 1.999 và 2.999 sẽ nhận một điện thoại Nokia.

Ngoài giải thưởng chính, giải chạy ảo "Tôi an toàn" còn có thêm phần thi ảnh. Người chơi có thể ghi lại những hình ảnh check-in độc đáo trong quá trình chạy bộ để dự thi.

Hiện VnExpress Marathon là nhà tổ chức giải chạy chuyên nghiệp. Bên cạnh V-Race, VnExpress còn tổ chức 3 giải chạy lớn trong năm 2020 gồm VnExpress Marathon Quy Nhơn (ngày 7/6), VnExpress Marathon Hanoi Midnight (đêm 22/8) và VnExpress Marathon Huế (6/9). Riêng giải chạy ảo V-Race dự kiến thu hút sự tham gia của khoảng 35.000 người trong năm nay.

An Bình