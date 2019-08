Mỹ và châu Âu đọ tài ở sự kiện điền kinh liên lục địa

The Match - sự kiện điền kinh quy tụ 278 VĐV xuất sắc của Mỹ và châu Âu - sẽ diễn ra tại Minsk, Belarus ngày 9/9 và 10/9.

"Đội tuyển điền kinh Mỹ, với 139 VĐV, sẽ tham gia The Match tranh tài với các đại diện châu Âu", thông báo của Liên đoàn Điền kinh Mỹ (USATF) hôm 27/8 có đoạn.

The Match là sự kiện điền kinh liên lục địa từng rất nổi tiếng từ thập niên 1960, 1970, có thể thức cơ bản gần tương tự Ryder Cup trong môn golf, với hai đội tuyển Mỹ và châu Âu tranh tài. Sau hàng thập niên gián đoạn, The Match lần đầu trở lại vào năm nay.

Các nhà tổ chức hy vọng The Match sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của điền kinh ở hai châu lục.

Đội điền kinh Mỹ dự giải với 28 VĐV tưng tranh tài ở Olympic, 8 VĐV từng giành huy chương Olympic, 11 nhà vô địch thế giới. Đội châu Âu có sáu nhà vô địch thế giới, 15 nhà vô địch châu lục. Nước chủ nhà Belarus có ít nhất 10 thành viên trong đội tuyển châu Âu.

Tại The Match 2019, bốn thành viên mỗi đội tuyển sẽ lập thành một nhóm để tham gia các phần thi riêng biệt. Mỗi đội cũng sẽ lập hai nhóm tham gia chạy tiếp sức.

Những nội dung thi gồm chạy (100 mét, 200 mét, 400 mét, 800 mét, 1500 mét và 3000 mét), vượt rào (100 mét nữ, 110 mét nam, 400 mét, 3000 mét), nhảy (nhảy sào, nhảy cao, nhảy xa, nhảy ba bước), ném (đẩy tạ, ném đĩa, ném lao, ném búa) và chạy tiếp sức (4 x 100 mét, 4 x 400 mét hỗn hợp).

"Tôi rùng mình khi rất nhiều ngôi sao hàng đầu châu lục nhận lời mời tham gia bảo vệ danh dự của điền kinh châu Âu vào tháng Chín. Đối thủ Mỹ đã chọn ra một đội mạnh. The Match sẽ là cuộc đối đầu đáng nhớ", chủ tịch Hiệp hội điền kinh châu Âu Svein Arne Hansen nói "Tôi tin The Match sẽ trở thành sự kiện định kỳ trong lịch điền kinh thế giới. Tôi muốn mọi người luôn nhớ cảnh tượng trong lần đầu tiên này. Chắc chắn, họ sẽ phải cảm ơn những vận động viên tuyệt vời".

Max Siegel, CEO của USATF, cho rằng The Match là cơ hội để vận động viên Mỹ thể hiện bản thân trong "cuộc cạnh tranh giữa các ngôi sao" ở Belarus.

The Match sẽ là sự kiện điền kinh đáng chú ý cuối cùng trước Giải vô địch thế giới, do Liên đoàn Điền kinh Quốc tế (IAAF) tổ chức tại Doha, Qatar vào cuối tháng 9. The Match diễn ra tại sân vận động Olympic quốc gia Dinamo ở Minsk với sức chứa 22.000 người, được phát sóng trực tiếp đồng thời ở cả Mỹ và châu Âu.

Như Tâm (theo Athletic Weekly)