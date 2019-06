Hai đôi chân trần chinh phục VnExpress Marathon 2019

Giải chạy tại Quy Nhơn sáng 9/6 ghi nhận hai runner đặc biệt, thi đấu mà không cần mang giày.

Là người duy nhất tham gia chạy VnExpress Marathon cự ly 42km mà không mang giày, Trần Hữu Hoanh xuất sắc về đích thứ tám trong các VĐV nam lứa tuổi dưới 30. Runner quê Quảng Nam này đến với chạy bộ hơn hai năm nay. Sinh ra và lớn lên ở vùng biển nên từ nhỏ, Hữu Hoanh đã quen với việc chạy bằng đôi chân trần trên cát. Vì thế, khi gắn bó với chạy bộ, anh vẫn giữ nguyên thói quen.

Hữu Hoanh chinh phục 42 km ở Quy Nhơn với thời gian 3 giờ 11 phút 18 giây. Ảnh: Phước Tuấn

Theo runner sinh năm 1994, đường chạy VnExpress Marathon tại Quy Nhơn có phong cảnh đẹp, thời gian thi đấu cự ly 42km phù hợp. Nhưng do chạy chân trần, có một số đoạn, Hữu Hoanh bị thiệt thòi so với các VĐV khác. "Khi qua cầu Thị Nại chừng một kilomet, gặp đoạn đường đá, tôi phải giảm tốc độ lại để tránh đau chân, may mà đường xấu chỉ một đoạn chứ không nhiều", anh kể.

Trước khi đi dự giải, Hữu Hoanh có tìm hiểu và tin rằng thời tiết tại đây sẽ không gây khó khăn cho anh, vì mặt đường tầm 7h sẽ không quá nóng. Tuy nhiên, nhiệt độ tại Quy Nhơn sáng nay có phần nóng hơn, nên chân chạy người Quang Nam này mất sức nhiều ở ít kilomet cuối. "Dù không đạt thành tích cao về mặt thời gian, nhưng việc đích thứ tám nội dung nam lứa tuổi dưới 30 cũng khiến tôi hài lòng", Hữu Hoanh chia sẻ thêm.

Phạm Ngọc Quốc Việt là một trong 10 thành viên nhóm "Chân trần" dự giải. Nhóm mang tên "Chân trần", nhưng trên thực tế, chỉ có Quốc Việt chạy chân đất.

Runner 15 tuổi đến từ Lâm Đồng chạy 10km không giày chỉ trong 41 phút - thành tích giúp Quốc Việt trở thành VĐV dưới 18 tuổi cán đích đầu tiên tại VnExpress Marathon. "Tôi chạy không giày quen rồi, cảm giác tự do, nhẹ nhàng và thanh thoát", Quốc Việt chia sẻ.

Quốc Việt nghỉ ngơi sau khi về đích sáng nay. Ảnh: Phước Tuấn

Theo Quốc Việt, cung đường 10km ở VnExpress Marathon rất đẹp và bằng phẳng, nên anh không gặp vấn đề gì khó khăn khi chạy chân đất. Thậm chí, 41 phút còn là thành tích tốt nhất (PB - Personal Best) của Quốc Việt. "Tôi không thấy vấn đề hay gặp bất lợi gì với việc chạy chân đất. Giờ mà bắt tôi mang giày, tôi tin thành tích của mình sẽ giảm đáng kể", chân chạy 15 tuổi nói thêm.

Quốc Việt hiện là học sinh trường THPT Nguyễn Viết Xuân, Lâm Đồng. Anh đến với chạy bộ hai năm trước, với mục tiêu ban đầu là giảm cân. Nhưng sau khi thành tích cá nhân tăng đáng kể qua những cữ chạy, những giải đấu, mục tiêu của runner trẻ tuổi không dừng lại ở đó. Quốc Việt dự định tiến lên chuyên nghiệp sau cú hích ở VnExpress Marathon.

"Qua mỗi giải đấu, tôi đều rút ra những bài học cho riêng mình", runner chân đất bộc bạch. "Để theo đuổi marathon chuyên nghiệp, tôi cần phải cải thiện cả về tâm lý, chuyên môn lẫn dinh dưỡng. Gia đình cũng ủng hộ theo đuổi đam mê, nên tôi sẽ cố gắng bứt phá trong những năm tới".

Phước Tuấn - Nhân Đạt