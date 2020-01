Áo đặc biệt dành cho runner tại giải chạy đêm Hà Nội

Công nghệ in nhiệt trên chất liệu cao cấp tạo sự thoải mái nhất cho vận động viên, đồng thời giữ độ bền màu lâu dài.

Ban tổ chức VnExpress Marathon Hanoi Midnight vừa công bố áo chính thức dành cho vận động viên tham gia giải. Là giải chạỵ đêm quy mô lớn tổ chức vào tháng 3 ở Hà Nội, áo thi đấu có nhiều nét đặc biệt.

Áo runner cho giải chạy VnExpress Marathon Hanoi Midnight.

Theo đó, đi kèm bộ kit dành cho các runner nhận trước ngày race sẽ có một chiếc áo tank top màu hồng, phù hợp để phối đồ mặc giữ ấm bên trong. Màu sắc nổi bật sẽ là điểm nhấn thú vị giúp các runner có những bức ảnh đẹp trên đường chạy. Đây cũng là món quà lưu niệm đặc trưng với thiết kế mái ngói phố cổ, hoa đào, gắn liền với hình ảnh mùa xuân Hà Nội.

Các vận động viên hoàn thành được thử thách 21 km được nhận thêm áo phông Finisher màu xanh hoàng gia.

Áo Finisher cho cự ly 21 km.

Còn vận động viên hoàn thành cự ly 42km sẽ được nhận áo gió running đặc biệt thương hiệu Newton.

Áo gió running dành cho VĐV hoàn thành cự ly 42 km.

Chất liệu và công nghệ xử lý áo là điểm đặc biệt của giải năm nay. Toàn bộ áo đấu mang thương hiệu Newton, sản xuất tại Malaysia. Chất liệu làm từ sợi microfiber, tổng hợp từ polyester và polyamide, có độ bền cao. Bên cạnh sự thoải mái tối đa cho vận động viên, chất liệu microfitber còn có khả năng lọc khuẩn, tĩnh điện. Đây là một trong những chất liệu phổ biến nhất hiện nay, được nhiều thương hiệu thời trang thể thao hàng đầu sử dụng.

Thân áo in hoạ tiết, hình ảnh đặc trưng của Hà Nội bằng công nghệ in chuyển nhiệt toàn phần, giúp mực thấm trực tiếp vào sợi vải, cho độ bền màu cao, trung thực và hình ảnh rõ nét. Công nghệ in chuyển nhiệt giúp các hoạ tiết không bị vỡ khi kéo giãn vải.

Giải chạy VnExpress Marathon Hanoi Midnight được tổ chức nửa đêm 7/3 đến rạng sáng 8/3. Đây là giải chạy đêm quy mô lớn đầu tiên do VnExpress tổ chức với sự phối hợp của UBND thành phố Hà Nội và Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)

