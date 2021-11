The Rock muốn đóng 007

Dwayne Johnson (The Rock) nói muốn nhận vai siêu điệp viên James Bond nếu được tin tưởng.

Ngày 16/11, theo CBR, Johnson nói trong một cuộc phỏng vấn: "Tôi muốn đóng James Bond. Ông tôi từng đóng một vai phản diện trong You Only Live Twice (1967) cùng Sean Connery. Tôi không muốn đóng vai ác nên chỉ nhận lời nếu họ mời tôi đóng Bond". Peter Maivia - ông của The Rock - từng vào vai lái xe của phe phản diện trong You Only Live Twice.

The Rock trong phim "Red Notice". Ảnh: Netflix

Daniel Craig sẽ rời thương hiệu phim 007 sau No Time To Die, phát hành hồi tháng 10. Giới điện ảnh đang tò mò về tài tử tiếp theo được chọn vào vai Bond. Một số gương mặt hứa hẹn gồm Tom Hardy, Henry Cavill và Idris Elba.

Về phần The Rock, giới chuyên môn đánh giá có tiềm năng trở thành một James Bond tiếp theo trên màn ảnh. Tuy nhiên, cộng đồng hâm mộ 007 tại Anh có thể phản ứng tiêu cực nếu người nước ngoài nhận vai điệp viên huyền thoại của họ.

The Rock, tên thật Dwayne Johnson, sinh năm 1972, là tài tử hàng đầu Hollywood. Theo Forbes, anh dẫn đầu danh sách nam diễn viên kiếm nhiều tiền nhất thế giới hai năm qua. Anh nổi tiếng với những vai cơ bắp, có sức mạnh siêu việt. Mới đây, The Rock góp mặt trong bom tấn 200 triệu USD Red Notice cùng Gal Gadot và Ryan Reynolds. Ngoài đóng phim, anh từng là đô vật nổi tiếng.

Red Notice FPV drone Một số trích đoạn trong "Red Notice". Video: Netflix

Đạt Phan