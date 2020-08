The Rock - 'cỗ máy săn tiền' ở Hollywood

Tài tử Dwayne Johnson (The Rock) kiếm 87,5 triệu USD trong 12 tháng qua.

Dịch bệnh khiến ngành giải trí thế giới chao đảo nhưng không ảnh hưởng nhiều tới thu nhập của nam diễn viên. Theo Forbes, The Rock là tài tử kiếm nhiều tiền nhất từ ngày 1/6/2019 đến 1/6/2020. Anh hai năm liên tiếp nhận danh hiệu này, năm ngoái đạt 89,4 triệu USD.

Dwayne Johnson tại lễ vinh danh "100 người ảnh hưởng nhất thế giới" do tạp chí Time bình chọn năm 2019. Ảnh: Reuters.

Năm qua, The Rock tham gia dự án phim Red Notice và Black Adam. Cát-xê trung bình của anh khoảng 20 triệu USD mỗi dự án, chưa tính những điều khoản về hoa hồng doanh thu phòng vé, phí bản quyền. Red Notice thuộc thể loại phim hài, hành động, vốn được xem là thế mạnh của The Rock, dự kiến phát hành tháng 11 năm nay. Trong khi đó, Black Adam xoay quanh siêu anh hùng cùng tên của DC Comics, là phần ngoại truyện của bom tấn Shazam! phát hành năm ngoái.

Anh thu hàng triệu USD từ vai trò dẫn chương trình trò chơi truyền hình The Titan Games. Johnson hợp tác với đài NBC sản xuất series hài Young Rock, lấy cảm hứng từ tuổi trẻ của anh. Trong phim, The Rock vào vai chính mình trong cuộc vận động tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2032, kể lại hành trình từ cậu bé gốc Samoa nghèo khó trở thành ngôi sao thể thao và diễn viên điện ảnh.

Tài tử cũng kiếm bộn tiền từ kinh doanh đồ tập. Năm qua, anh phát hành bộ sưu tập The Work cùng hãng Under Armour, với khẩu hiệu "Cách duy nhất để thành công là chăm chỉ". Tài tử khẳng định đồ của anh chỉ phù hợp những người tập luyện hết sức, không có chỗ cho kẻ lười biếng. Các vật phẩm chính gồm giày, quần áo và tai nghe. Theo Forbes, các mẫu giày tập của The Rock luôn cháy hàng chỉ sau vài giờ ra mắt.

The Rock quảng bá dòng sản phẩm đồ tập. Ảnh: Project Rock.

Dù là diễn viên tay ngang, Dwayne Johnson luôn thuộc top kiếm tiền giỏi nhất Hollywood nhiều năm liên tiếp. Anh lấn sân điện ảnh với The Mummy Returns (2001). Vốn là đô vật nổi tiếng, The Rock bị gắn liền những vai cơ bắp, cục mịch, nhiệm vụ chính là cởi trần trong các cảnh phim. Trong phim đầu tay, anh chỉ có một câu thoại "Haku machente". Sau hai thập kỷ, Johnson dần xây dựng được hình ảnh, gây dựng nhiều thương hiệu phim thành công như Hobbs & Shaw, Jumanji...

Guardian phân tích Dwayne Johnson thành công nhờ lợi thế ngoại hình lực lưỡng và gương mặt thân thiện, luôn cười rạng rỡ. "Anh vừa có thể đóng hành động, vừa đóng hài. Johnson giống phiên bản kết hợp của Arnold Schwarzenegger và Danny DeVito", tờ này viết.

The Rock cũng được khen có thái độ chuyên nghiệp trong công việc. Tài tử thường dậy từ 5 giờ sáng hàng ngày để luyện tập. Trước công chúng, anh tạo hình ảnh thân thiện, yêu thương gia đình, trái ngược quá khứ từng thi đấu thể thao đậm tính bạo lực. Lên màn ảnh, chưa cần diễn xuất, khán giả đã biết tính cách nhân vật của anh. Với lượng fan hùng hậu, The Rock như tờ phiếu bảo hành cho các dự án anh tham gia.

Trailer ngoại truyện "Fast & Furious" - Hobbs & Shaw The Rock trong "Fast & Furious" - Hobbs & Shaw". Video: CJ.

Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận xét các nhân vật anh đóng thường đơn giản, một màu. Khả năng diễn xuất của nam diễn viên cũng không được nhiều người đánh giá cao. Tại các lễ trao giải thưởng, đồng nghiệp thường lấy anh làm ví dụ mỉa mai những diễn viên không có thực lực. Ở Quả Cầu Vàng 2020, MC Ricky Gervais đùa: "Công việc của các diễn viên giờ là đến phòng gym và tiêm steroid. Chúng ta có giải thưởng cho người tiêm steroid nhiều nhất không? Thôi kệ đi! Ta đều biết ai sẽ chiến thắng giải đó".

The Rock nghĩ bí quyết thành công của anh là quan tâm tới cảm xúc khán giả. "Bạn phải đặt họ lên hàng đầu. Hãy tự hỏi khán giả muốn gì và viết kịch bản tốt nhất dựa trên điều đó. Bộ phim sẽ thành công nếu khán giả xem xong về nhà với tâm trạng hạnh phúc", anh nói với Forbes năm 2018.

Dwayne Johnson nhảy pikachu cho con Dwayne Johnson mặc đồ Pikachu chơi với con gái. Video: Instagram.

Đạt Phan