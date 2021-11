Vin Diesel muốn tái hợp The Rock

Vin Diesel mời Dwayne Johnson (The Rock) quay lại thương hiệu phim "Fast & Furious", tiếp tục đóng vai Luke Hobbs.

Theo Deadline, ngày 7/11, Vin Diesel viết trên trang cá nhân: "Người em Dwayne của tôi, thời khắc đã đến. Thế giới chờ đợi phần 10 của Fast & Furious. Em cũng biết, các con anh coi em là chú Dwayne trong gia đình. Bọn trẻ và em luôn trao nhau những lời chúc tối đẹp mỗi kỳ nghỉ. Thời khắc đã đến".

Diesel cho biết anh sẽ hoàn thành lời hứa với Pablo (sao quá cố Paul Walker) về việc đưa thương hiệu thành công. Diesel tiếp tục nhắn The Rock: "Anh thề đoàn phim sẽ đạt đến đỉnh cao và làm phần 10 hay nhất. Anh nói những điều này bằng tình yêu nhưng em phải xuất hiện. Đừng rời bỏ thương hiệu này khi em có một nhân vật quan trọng cần đóng. Hobbs không thể để người khác vào vai. Hy vọng em vượt qua chính mình và hoàn thành sứ mệnh".

The Rock (trái) và Vin Diesel thời còn làm việc chung. Ảnh: LatinContent

Phát biểu của Vin gây chú ý bởi anh và The Rock vốn mâu thuẫn từ khoảng năm 2016, sau khi cùng đóng The Fate of the Furious. The Rock viết một dòng trạng thái ám chỉ Diesel thiếu chuyên nghiệp và mắc bệnh ngôi sao. Sau đó, The Rock tách khỏi thương hiệu Fast & Furious và sản xuất phim riêng Hobbs & Shaw về nhân vật của mình. Tác phẩm ra rạp hồi giữa năm 2019, thu 760 triệu USD.

Tháng 6, trên tạp chí Men's Health, Diesel gợi lại mâu thuẫn giữa hai người: "Đó là chuyện không tránh khỏi. Đôi khi, tôi phải 'yêu cho roi cho vọt'. Dù không theo trường phái Felliniesque (chỉ phong cách làm phim của đạo diễn Federico Fellini), tôi có thể làm mọi chuyện để khiến người khác diễn tốt nhất trong những dự án mình sản xuất". The Rock cho biết anh cười ngặt nghẽo khi nghe phát biểu của Vin Diesel.

The Fate of the Furious Traier "The Fate of the Furious". Video: CGV

The Rock, tên thật Dwayne Johnson, sinh năm 1972, là tài tử hàng đầu Hollywood. Theo Forbes, anh dẫn đầu danh sách nam diễn viên kiếm nhiều tiền nhất thế giới hai năm qua. Anh nổi tiếng với những vai cơ bắp, có sức mạnh siêu việt. Ngoài đóng phim, anh từng là đô vật nổi tiếng.

Đạt Phan (theo Deadline)