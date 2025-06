The Rock chống chọi bệnh tật nhiều năm

Tài tử The Rock cho biết nhiều năm qua mắc các vấn đề về đường ruột không rõ nguyên nhân, từng lo lắng bệnh tật ảnh hưởng công việc.

Trên The Mark Hyman Show ngày 11/6, diễn viên Dwayne Johnson (có biệt danh The Rock) trò chuyện với bác sĩ Mark Hyman về quá trình phát hiện bệnh và hồi phục sức khỏe. Hyman cũng là người giúp tài tử điều trị gần đây. The Rock cho biết từng đi khám nhiều nơi nhưng không ai tìm ra nguyên nhân anh thường gặp các vấn đề tiêu hóa. Do đó, nghệ sĩ chưa thể trị dứt điểm căn bệnh.

The Rock kể tình trạng của mình cho đại diện cũ kiêm đối tác lâu năm - Ari Emanuel - cuối năm 2023. Khi ấy, diễn viên cảm thấy khó hiểu vì thể chất vẫn tốt nhưng bên trong cơ thể bất ổn. Emanuel gợi ý anh gặp bác sĩ Hyman, chuyên trị bệnh bằng y học chức năng. Sau đó, The Rock và Hyman có một buổi khám trực tuyến.

Theo Viện Y học chức năng (The Institute for Functional Medicine), đây là phương pháp giúp bệnh nhân xác định và xử lý một cách có hệ thống những nguyên nhân gốc rễ gây mất cân bằng và ảnh hưởng sức khỏe.

The Rock trên chương trình talkshow của bác sĩ Hyman hôm 11/6. Ảnh: YouTube/ Mark Hyman MD

Sao Fast & Furious bắt đầu chữa trị đầu năm 2024, cùng thời điểm chuẩn bị khởi động chiến dịch Final Boss cho mùa giải đấu vật WrestleMania 40. Đồng thời, anh bận rộn nhiều lịch trình phim ảnh như tham gia quảng bá Red One và Moana 2, đóng dự án mới The Smashing Machine. "Lúc ấy, tôi sắp bước vào giai đoạn làm việc kéo dài 9 tháng không ngừng nghỉ. Tôi đã nghĩ: 'Làm thế nào vượt qua chuyện này khi bụng dạ cứ không ổn? Mình thậm chí không thể tiêu hóa thức ăn'", anh kể.

Cuối cùng, bác sĩ tìm ra nguyên nhân sau khi cho The Rock làm nhiều loại xét nghiệm. Trước đây, diễn viên dùng nhiều đợt thuốc kháng sinh ảnh hưởng hệ vi sinh đường ruột, gây thiếu hụt vi khuẩn Akkermansia - loại bao phủ lớp niêm mạc ruột, có chức năng chống viêm và ngừa hội chứng rò rỉ ruột.

Diễn viên cho biết anh hiện khỏe mạnh hơn những năm trước nhờ kiên trì chữa bệnh. Trong chương trình, anh quyết định nói về quá trình điều trị để giúp công chúng quan tâm những vấn đề sức khỏe thường bị xem nhẹ hoặc hiểu sai. Anh cũng đồng ý với quan điểm của bác sĩ Hyman rằng nam giới ít quan tâm sức khỏe, hiếm đến bệnh viện để khám vì không muốn tỏ ra yếu đuối.

"Với đàn ông chúng ta, sức mạnh thực sự bắt đầu từ việc thấu hiểu bản thân. Đôi khi, đi kiểm tra tình trạng cơ thể là bước tiến khôn ngoan", trích lời giới thiệu talkshow của nghệ sĩ trên Instagram.

The Rock tại sự kiện quảng bá phim "Moana 2" ở Anh năm 2024. Ảnh: Lapresse

Sắp tới, The Rock trở lại màn ảnh rộng với dự án The Smashing Machine, dự kiến ra rạp ngày 3/10. Trong phim, anh vào vai huyền thoại võ tổng hợp Mark Kerr, đóng cặp minh tinh Emily Blunt. Theo Hollywood Reporter, để vào vai võ sĩ lừng danh, The Rock ngồi nhiều giờ để êkíp đeo các bộ phận cơ thể giả cho anh, thay đổi giọng nói đặc trưng sang giọng vùng Ohio (Mỹ) - quê hương của Mark Kerr. Hồi tháng 6/2024, tài tử bị thương ở khuỷu tay khi thực hiện nhiều pha đánh đấm nguy hiểm.

Ngoài phim ảnh, nghệ sĩ còn kinh doanh và hoạt động năng nổ trên mạng xã hội. Gần đây, The Rock thường xuyên đăng video quảng bá thương hiệu mỹ phẩm dành cho nam giới do anh thành lập, ảnh đời thường cùng gia đình, họ hàng và bạn bè lên trang cá nhân.

Hiện Instagram của The Rock thu hút gần 400 triệu người theo dõi, mỗi video đạt hàng triệu lượt xem. Hồi tháng 1, anh gây chú ý khi quay cảnh để hai con gái Jasmine, 10 tuổi, và Tia, bảy tuổi, trang điểm, video đạt hơn 390 triệu view trên Instagram.

Trailer 'The Smashing Machine' Trailer "The Smashing Machine" (2025). Video: A24

Dwayne Johnson, 53 tuổi, là tài tử hàng đầu Hollywood. Anh nổi tiếng với những vai cơ bắp, có sức mạnh siêu việt như trong loạt Fast & Furious, San Andreas (2015), Skyscraper (2018). Theo Forbes, tài tử nhiều lần dẫn đầu danh sách nam diễn viên kiếm nhiều tiền nhất thế giới. Anh từng là đô vật nổi tiếng, giành 10 chức vô địch thế giới trước khi vào Hollywood. Đến nay, anh vẫn tham gia thi đấu nhưng không thường xuyên.

Năm 2012, anh kết hôn ca sĩ Lauren Hashian, có hai con gái là Jasmine và Tia. Diễn viên còn có một con gái với vợ cũ - nhà sản xuất Dany Garcia - là Simone Alexandra Johnson. Hiện Simone, 24 tuổi, nối nghiệp đô vật của bố với nghệ danh Ava Raine, ra mắt năm 2022.

