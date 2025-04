The Rock hóa thân võ sĩ MMA

Tài tử Dwayne Johnson - có biệt danh "The Rock" - vào vai huyền thoại võ tổng hợp Mark Kerr, trong phim "The Smashing Machine".

Trailer 'The Smashing Machine' Trailer "The Smashing Machine", sẽ công chiếu ngày 3/10. Video: A24

Nhà phát hành tung trailer hôm 29/4, kể về sự nghiệp của Mark Kerr, hai lần vô địch giải đấu hạng nặng UFC của làng MMA (võ thuật tổng hợp). Phim mang tông màu cổ điển, mở đầu với cảnh nhân vật chính (do The Rock thủ vai) giải thích về UFC cho một phụ nữ. Minh tinh Emily Blunt vào vai Dawn - vợ của Mark thời điểm đó. Cô cổ vũ, sát cánh cùng anh trong các trận đấu lẫn ở hậu trường, nơi Mark vật lộn quá trình huấn luyện căng thẳng.

Cuộc chiến giữa Mark Kerr và người bạn thân Mark Coleman cũng được nhắc đến trong video. Xen lẫn những hình ảnh thi đấu là cuộc cãi vã giữa nhân vật chính và vợ. Cuối trailer là cảnh nhân vật ký tặng cho một fan nhí, khuyên cậu bé không nên đánh nhau.

Theo Hollywood Reporter, để vào vai huyền thoại MMA, The Rock ngồi nhiều giờ để êkíp đeo các bộ phận cơ thể giả cho anh, thay đổi giọng nói đặc trưng sang giọng vùng Ohio (Mỹ) - quê hương của Mark Kerr. Hồi tháng 6/2024, tài tử bị thương ở khuỷu tay khi thực hiện nhiều pha đánh đấm.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều khán giả nói tạo hình Mark Kerr trong phim chân thực, khiến họ không nhận ra diễn viên. Còn theo giới chuyên môn, The Smashing Machine sẽ giúp The Rock ghi dấu ấn trong lòng người xem.

Trên trang cá nhân, võ sĩ Mark Kerr đăng poster và trailer phim cùng dòng chia sẻ: "Tôi vẫn không tin đây là sự thật. Tôi ấn tượng với nỗ lực của Dwayne Johnson trong The Smashing Machine. Tôi biết ơn và tôn trọng từng chi tiết nhỏ nhất mà êkíp truyền tải. Thật sự háo hức khi được quảng bá dự án này với khán giả toàn cầu".

Tạo hình của The Rock trong vai chính phim "The Smashing Machine". Ảnh: A24

Phim do Benny Safdie, từng thành công với các phim độc lập Uncut Gems và Good Time, viết kịch bản và đạo diễn. Dự án có sự tham gia của diễn viên Ryan Bader, Bas Rutten và Oleksandr Usyk. The Smashing Machine là lần hợp tác thứ hai giữa Johnson và Blunt sau Jungle Cruise (2021). Họ cũng sẽ hợp tác Leonardo DiCaprio trong một bộ phim tội phạm do đạo diễn Martin Scorsese thực hiện.

Trong bài phỏng vấn với Variety hồi tháng 1, The Rock đánh giá cao khả năng chỉ đạo của Benny Safdie. "Benny luôn muốn sáng tạo, vượt giới hạn để kể câu chuyện chân thực, cuốn hút. Còn tôi đang ở thời điểm muốn thúc đẩy bản thân theo cách mà trước đây chưa từng thử, muốn thực hiện các bộ phim khắc họa tình người, sự đấu tranh và những nỗi đau".

Dwayne Johnson, 53 tuổi, là tài tử hàng đầu Hollywood. Anh nổi tiếng với những vai cơ bắp, có sức mạnh siêu việt như trong loạt Fast & Furious, San Andreas (2015), Skyscraper (2018). Theo Forbes, tài tử nhiều lần dẫn đầu danh sách nam diễn viên kiếm nhiều tiền nhất thế giới. Anh từng là đô vật nổi tiếng, giành 10 chức vô địch thế giới trước khi vào Hollywood. Diễn viên trở lại sàn đấu WWE hồi tháng 1 sau sáu năm vắng bóng.

The Rock trong "Fast & Furious 8" The Rock trong phim "Fast & Furious 8" (2017). Video: Universal Pictures

Mark Kerr, 57 tuổi, là cựu đô vật kiêm võ sĩ MMA người Mỹ, thi đấu từ 1997 đến 2009, được mệnh danh tượng đài của làng võ thuật tổng hợp. Anh thuộc thế hệ tiên phong của làng võ tổng hợp thế giới, từng chiến thắng UFC ( Ultimate Fighting Championship - Giải vô địch đối kháng đỉnh cao) mùa 14 và 15, giành bốn huy chương vàng liên tiếp tại ADCC World Championship (Giải đấu nhu thuật thế giới). Anh kết hôn Dawn Staples vào năm 2000, có một con trai. Hai người chia tay năm 2015.

Câu chuyện cuộc đời và sự nghiệp của Mark từng được đề cập trong bộ phim tài liệu The Smashing Machine: The Life and Times of Extreme Fighter Mark Kerr (2002). Phim mô tả những ảnh hưởng tâm lý và thể chất mà các đấu sĩ MMA phải đối mặt, đồng thời đi sâu vào vấn đề lạm dụng chất kích thích và mối quan hệ của anh với bạn gái và huấn luyện viên.

Quế Chi (theo Variety, Hollywood Reporter)