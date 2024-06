The Rock bị thương khi quay phim

Diễn viên Dwayne "The Rock" Johnsonbị thương ở khuỷu tay khi quay cảnh đánh đấm trong phim "The Smashing Machine".

Trên Instagram ngày 11/6, The Rock đăng video thông báo tình trạng sức khỏe, so sánh chỗ sưng giống trái dưa lưới. Tài tử giải thích do The Smashing Machine thuộc đề tài võ thuật, diễn viên phải thực hiện nhiều pha đánh đấm nguy hiểm khiến anh gặp sự cố.

The Rock vẫn chưa chụp MRI nên không chắc mức độ nghiêm trọng của chấn thương. Dưới phần bình luận, vài tài khoản gợi ý anh thử châm cứu, chườm đá hoặc dùng dầu thầu dầu, kem tiêu sưng từ cây kim sa để thoa phần bị sưng. Hầu hết người hâm mộ lo lắng lịch trình hiện tại của tài tử có thể bị ảnh hưởng, mong anh sớm hồi phục.

Cựu đô vật chỉ chỗ vết sưng ở khuỷu tay. Ảnh: Instagram The Rock

Đáp lại sự quan tâm của người theo dõi, The Rock đảm bảo anh vẫn ổn, cho biết "cảm giác đau khá dễ chịu". Anh động viên chính mình bằng lời của người cha quá cố - đô vật Rocky Johnson: "Bố tôi thường nói: 'Con trai, con nên nhớ một ngày không có nỗi đau giống như ngày thiếu ánh nắng'".

Tạo hình của The Rock trong "The Smashing Machine". Ảnh: A24

The Smashing Machine xoay quanh cuộc đời của huyền thoại làng MMA (võ thuật tổng hợp) Mark Kerr trong những năm 2000 - thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp. Theo People, bộ phim đánh dấu màn tái hợp của The Rock và Emily Blunt sau Jungle Cruise (2021). Blunt vào vai Dawn Staples - vợ của Mark Kerr. Phim do hãng A24 sản xuất, Ben Safdie đạo diễn.

Trong bài phỏng vấn với Variety vào tháng 1, khi được hỏi về dự án, The Rock nói: "Tôi đang ở thời điểm muốn thúc đẩy bản thân theo cách mà trước đây chưa từng thử, muốn thực hiện các bộ phim khắc họa tình người, sự đấu tranh và những nỗi đau".

Trailer phim Jungle Cruise có sự tham gia của The Rock và Emily Blunt Trailer phim "Jungle Cruise" có sự tham gia của The Rock và Emily Blunt. Video: YouTube Walt Disney Studios

Dwayne Johnson sinh năm 1972, là tài tử hàng đầu Hollywood. Anh nổi tiếng với những vai cơ bắp, có sức mạnh siêu việt như trong loạt Fast & Furious, San Andreas (2015), Skyscraper (2018), Jumanji... Theo Forbes, Johnson nhiều lần dẫn đầu danh sách nam diễn viên kiếm nhiều tiền nhất thế giới. Anh từng là đô vật nổi tiếng, giành 10 chức vô địch thế giới trước khi vào Hollywood. Diễn viên trở lại sàn đấu WWE hồi tháng 1 sau sáu năm vắng bóng.

Mark Kerr sinh năm 1968, là cựu đô vật kiêm võ sĩ MMA người Mỹ, được mệnh danh tượng đài của làng võ thuật tổng hợp. Ông thuộc thế hệ tiên phong của làng võ tổng hợp thế giới, từng chiến thắng UFC ( Ultimate Fighting Championship - Giải vô địch đối kháng đỉnh cao) mùa 14 và 15, giành bốn huy chương vàng liên tiếp tại ADCC World Championship (Giải đấu nhu thuật thế giới).

Phương Thảo (theo People)