Ngô Thanh Vân xuất hiện trong phim hành động Mỹ

Ngô Thanh Vân hóa nhân vật chưa rõ lai lịch, bị bắt giữ trong trailer "The Old Guard" - phim Charlize Theron đóng chính.

Trong video ngày 21/5, đả nữ Việt Nam xuất hiện ở hai cảnh - lúc 2 phút 3 giây và 2 phút 5 giây. Nhân vật của cô bị một nhóm người khống chế, la hét vùng vẫy, trước khi bị hành quyết. Qua cách cắt cảnh của trailer, bi kịch của cô gái này dường như tác động mạnh đến tâm lý nhân vật nữ chính Andy (Charlize Theron đóng). Chưa rõ quan hệ của hai nhân vật trong phim.

Trailer The Old Guard Trailer phim.

Trên trang cá nhân, Ngô Thanh Vân đăng trailer cùng bình luận hài hước: "Đố tìm được chị?". Dù người đẹp xuất hiện thoáng chốc, nhiều khán giả vẫn nhận ra cô và đăng ảnh chụp màn hình cảnh phim. Ngoài ra, đả nữ dành lời khen cho phong thái mạnh mẽ của Charlize Theron trong trailer.

Tháng 6/2019, Ngô Thanh Vân đến Anh ghi hình dự án này. Vài năm qua, cô có nhiều hoạt động ở làng phim quốc tế, tham gia Ngọa hổ tàng long 2, Bright, Star Wars: The Last Jedi và Da 5 Bloods.

Ngô Thanh Vân (phải) và Charlize Theron trên phim trường. Ảnh: nhân vật cung cấp.

The Old Guard thuộc thể loại hành động, kỳ ảo, dựa trên truyện tranh cùng tên, do Gina Prince-Bythewood đạo diễn, kể về một nhóm người có siêu năng lực hồi phục cơ thể và sống qua nhiều thế kỷ. Họ bước vào trận chiến mới khi phát hiện một siêu nhân khác tỉnh giấc.

Phim còn quy tụ Chiwetel Ejiofor, Marwan Kenzari, Matthias Schoenaerts, Luca Marinelli và KiKi Layne, dự kiến chiếu ngày 10/7 trên Netflix.

Ân Nguyễn