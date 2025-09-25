Thế kẹt của Porsche trên lộ trình xe điện

Hãng xe Đức Porsche mắc kẹt giữa tham vọng xe điện và những cỗ máy thể thao ngốn xăng hạng sang, thứ vốn định hình nên thương hiệu gần 100 năm tuổi.

Cuối tuần trước, Porsche tuyên bố tái cấu trúc chiến lược sản phẩm, mà Reuters gọi là "bước ngoặt xấu xí" trong tham vọng xe điện (EV).

Theo kế hoạch mới, thay vì đặt cược vào EV, họ tập trung vào các dòng xe định hình thương hiệu với động cơ đốt trong. Ví dụ Cayenne, mẫu xe vốn được hoạch định chạy điện, nay sẽ dùng động cơ đốt trong và hybrid khi ra mắt. Các dòng mới tiếp tục là xe xăng và hybrid cho đến những năm 2030.

Cùng với việc tái cấu trúc sản phẩm, biên lợi nhuận công ty dự kiến không quá 2%, giảm so với kế hoạch 5-7% trước đó.

Lý giải cho lần tái cấu trúc này, hãng xe đổ lỗi cho nhu cầu yếu, áp lực từ thị trường trọng điểm Trung Quốc và mức thuế quan cao hơn của Mỹ.

Một chiếc xe Porsche tại triển lãm ôtô Munich, Đức, ngày 10/9. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, giới đầu tư cho rằng công ty gần 100 năm tuổi vẫn mắc kẹt giữa những cỗ máy thể thao ngốn xăng hạng sang mang tính biểu tượng và quá trình điện khí hóa.

Thực tế, việc dịch chuyển sang xe điện của các ông lớn ôtô châu Âu đang rất chậm so với doanh nghiệp Trung Quốc non trẻ.

Ba tháng trước, Porsche Taycan Turbo GT, mẫu sedan điện chạy nhanh nhất nhì trên đường đua Nürburgring Nordschleife của Đức, đã bị dòng xe mới ra đời của Xiaomi (SU7 Ultra) vượt mặt. Nordschleife là một phần của đường đua Nürburgring, bên cạnh Grand Prix. Trong khi Grand Prix nổi tiếng là nơi tổ chức đường đua F1, Nordschleife được gọi là "Địa ngục xanh", dài gần 21 km, với hơn 17 khúc cua.

SU7 Ultra của Xiaomi hoàn thành đường đua trên nước Đức nhanh hơn Porsche Taycan Turbo GT 2,5 giây. Electrek gọi cú vượt mặt trên là "khoảnh khắc xấu hổ", bởi Xiaomi là hãng điện thoại Trung Quốc, mới sản xuất ôtô ba năm nay.

Doanh số trong sáu tháng đầu năm của Porsche cũng không mấy khả quan. Lượng xe giao đến tay khách hàng giảm 6% so với cùng kỳ, trong khi các dòng điện và hybrid tăng 14,5%. Tức, dòng xe hấp thụ kém là xăng, không phải điện. Chia theo thị trường, tờ chuyên đánh giá xe điện Electrek phân tích rằng, doanh số sụt giảm chủ yếu ở khu vực nhu cầu xe điện cao (Đức, Trung Quốc).

Trong đó, Trung Quốc là thị trường có doanh số sụt giảm mạnh nhất của hãng, tới 28%. Cuộc chiến giá cả khốc liệt và suy thoái kinh tế làm xói mòn nhu cầu người dùng, đặc biệt với các thương hiệu cao cấp như Porsche.

Bắc Mỹ là thị trường lớn với mức tăng trưởng 10%, nay đối diện rủi ro thuế quan từ Mỹ. Sau khi EU và Mỹ đạt thỏa thuận thương mại, mức thuế nhập khẩu của Mỹ lên ôtô từ EU là 15%, vẫn cao hơn nhiều so với mức 2,5% trước đó.

Sản lượng giao xe tại thị trường châu Âu giảm nhẹ. Các đối thủ của Porsche đang tìm cách thích ứng với quá trình chuyển dịch xe điện toàn cầu, trong bối cảnh xe động cơ đốt trong dự kiến bị cấm bán từ năm 2035. CEO các hãng xe đã thúc giục Brussels nới lỏng mục tiêu trên, cởi mở hơn với xe xăng, bởi mục tiêu xe điện không còn khả thi khi quá phụ thuộc vào pin châu Á.

Với hoạt động tái cấu trúc chiến lược sản phẩm toàn diện, Porsche kỳ vọng tác động tích cực sẽ đến trong trung và dài hạn. Họ đặt mục tiêu lợi nhuận hoạt động trên doanh số bán hàng trong trung hạn ở mức 10 - 15%, sau khi đạt lần lượt 18% và 14% trong hai năm 2023 - 2024.

Còn trong ngắn hạn, việc trì hoãn mục tiêu xe điện khiến lợi nhuận hoạt động của Porsche giảm 1,8 tỷ euro (hơn 2,1 tỷ USD). V ới mức giảm này, giới phân tích dự báo Porsche sẽ lỗ trong nửa cuối năm.

Mặc dù vậy, các nhà phân tích tại công ty nghiên cứu đầu tư Bernstein lưu ý rằng hàng tỷ euro rót vào việc chuyển đổi sang xe điện đã không sản sinh được đối thủ đáng gờm nào so với các công ty đầu ngành như Tesla.

Trong khi đó, những kết quả trái chiều của Volkswagen, công ty mẹ của Porsche, trên con đường điện khí hóa được xem như một cách để khôi phục danh tiếng của hãng sau vụ bê bối khí thải 10 năm trước. Bê bối này đã thúc đẩy các kế hoạch sản xuất xe điện, trước khi họ buộc tái cơ cấu sản phẩm, hướng vào sản phẩm cốt lõi trước giờ là xe xăng.

Nhìn tổng thể, ngành công nghiệp ôtô thế giới đang trong quá trình điện khí hóa nhanh chóng, được dẫn dắt bởi các công ty Trung Quốc. Theo báo cáo của BloombergNEF, sản lượng xe điện toàn cầu bán ra dự kiến đạt 22 triệu chiếc trong năm 2025, tăng 25% so với năm ngoái. Mức tăng này được hỗ trợ bởi chi phí pin lithium-ion giảm cùng các mẫu xe điện được sản xuất với giá cả phải chăng hơn.

Lượng xe Trung Quốc bán ra sẽ chiếm gần hai phần ba sản lượng toàn cầu. Họ cung ứng xe điện giá rẻ, làm chủ chuỗi sản xuất pin, và không bị kìm hãm bởi tư duy động cơ đốt trong lỗi thời hàng thế kỷ.

Bảo Bảo (theo Reuters, Electrek)