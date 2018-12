Phi công Mỹ bị ngạt thở khi không kích IS tại Syria

Phi công hải quân Mỹ đình công vì sợ ngạt thở khi bay / Lỗi bí ẩn có thể khiến phi công tiêm kích F-18 Mỹ ngạt thở

Phi công Mỹ suýt chết ngạt sau trận không kích IS tại Syria

Hai tiêm kích đa năng F/A-18E Super Hornet xuất kích từ tàu sân bay USS Harry S. Truman của Mỹ ở Địa Trung Hải hôm 7/5 phải hủy nhiệm vụ không kích tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria để hạ cánh khẩn cấp xuống Thổ Nhĩ Kỳ.

Khi hạ cánh tại căn cứ không quân Incirlik, một phi công có triệu chứng ngạt thở, thiếu oxy huyết và chỉ có thể rời buồng lái với sự trợ giúp của nhân viên kỹ thuật mặt đất.

Đây chỉ là một trong số nhiều sự cố ngạt thở chưa rõ nguyên nhân trên tiêm kích F/A-18E/F, gây ảnh hưởng lớn tới hoạt động tác chiến và huấn luyện của hải quân Mỹ, theo Drive.

Người phát ngôn không quân hải quân Mỹ xác nhận việc biên đội Super Hornet này gặp sự cố. Nguồn tin giấu tên cho biết nhiệm vụ không kích bị hủy và phi cơ buộc phải chuyển hướng sau khi tín hiệu cảnh báo hỏng hệ thống cấp oxy trên một chiếc F/A-18E vang lên. Sau khi hạ cánh, phi công trên tiêm kích Super Hornet còn lại tuyên bố tình trạng khẩn cấp khi có triệu chứng ngạt thở.

Sự cố này diễn ra trong bối cảnh Lầu Năm Góc đang chật vật tìm nguyên nhân gây ra sự cố trong hệ thống cấp oxy của nhiều loại tiêm kích và máy bay huấn luyện trong biên chế Mỹ. Loạt sự cố này từng khiến các phi đoàn máy bay của hải quân và không quân Mỹ phải ngừng bay trong nhiều tháng.

Vấn đề thiếu oxy huyết có thể xảy ra với phi công trên tất cả phiên bản tiêm kích F/A-18, gồm mẫu F/A-18A/B/C/D Hornet, F/A-18E/F Super Hornet và EA-18G Growler. Số sự cố gây ngạt thở với dòng F/A-18 ngày càng gia tăng kể từ năm 2010. Các phiên bản Hornet cũ thường gặp sự cố giảm áp buồng lái đột ngột, trong khi Super Hornet và Growler lại đối mặt với lỗi ở hệ thống tạo oxy.

Trong cuộc điều trần trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ, quan chức hải quân nước này tuyên bố đây là "vấn đề số một ảnh hưởng tới an toàn bay". Nhóm điều tra hải quân Mỹ đã phát hiện 114 sự cố do hệ thống kiểm soát môi trường buồng lái bị hư hỏng, 91 vụ do lỗi phi công và 50 vụ hỏng hóc hệ thống tạo oxy trên máy bay. Điều đáng lo ngại là nhóm điều tra không thể tìm ra nguyên nhân của các sự cố này.

Hải quân Mỹ phải áp dụng nhiều biện pháp xử lý khẩn cấp, như cải tiến chương trình huấn luyện trong điều kiện thiếu oxy, giúp phi công nhanh chóng xác định triệu chứng thiếu oxy huyết và đưa ra phương án khắc phục. Hai tàu sân bay cũng được trang bị buồng giảm áp để giúp phi công làm quen với vấn đề này.

Việt Hòa