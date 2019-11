Mỹ chật vật níu kéo đồng minh chống IS

Hôm 10/11, tướng Mark A. Milley, chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cũng nhấn mạnh Washington sẽ duy trì khoảng 600 đến 700 binh sĩ ở bắc Syria nhằm thực thi sứ mệnh chống khủng bố.

"Vẫn còn chiến binh IS ở khu vực và nếu không duy trì áp lực và sự tập trung vào chúng, IS hoàn toàn có khả năng trỗi dậy", ông nói. "Lực lượng Mỹ có thể khá nhỏ, nhưng mục tiêu vẫn giữ nguyên, đó là đánh bại IS mãi mãi".

Nhưng giới chuyên gia an ninh cảnh báo việc Mỹ duy trì hiện diện quân sự ở đông bắc Syria sẽ tiềm ẩn nguy cơ tạo ra một cuộc xung đột lớn khác giữa người Kurd với quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và các lực lượng ủy nhiệm.

"Bạn không thể có một đối tác địa phương đóng vai trò là lực lượng duy nhất chống IS và cùng lúc, bạn sẽ không thể bảo vệ họ khỏi bị tấn công bởi một quốc gia mà bạn gọi là đồng minh", Nicholas A. Heras, nhà nghiên cứu tại Trung tâm An ninh Mỹ Mới, bình luận.

Vũ Hoàng (Theo New York Times)