Mỹ có thể duy trì 600 lính ở Syria

Khoảng 500-600 lính Mỹ sẽ tiếp tục hiện diện ở bắc Syria để chống IS, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mark Milley cho biết.

"Chắc chắn sẽ có ít hơn 1.000 binh sĩ. Có thể là 500 người, hoặc 600... Nhưng chúng tôi sẽ không đi vào con số cụ thể bởi chúng tôi vẫn tiếp tục phân tích, đánh giá tình hình", Miller ngày 10/11 trả lời phỏng vấn kênh ABC. Thông báo của ông được đưa ra chỉ vài ngày trước khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tới thăm Nhà Trắng.

Tướng Mark Milley trong phiên điều trần phê chuẩn chức vụ Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân tại Washington hồi tháng 7. Ảnh: Reuters.

Sau khi đột ngột tuyên bố rút gần như toàn bộ binh sĩ Mỹ khỏi đông bắc Syria đầu tháng trước, Tổng thống Donald Trump mới đây ngược tiến trình khi nói rằng sẽ duy trì lực lượng tại nước này nhằm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ các giếng dầu.

Thủ lĩnh Nhà nước Hồi giáo (IS) Abu Bakr al-Baghdadi hồi tháng trước bị tiêu diệt trong một cuộc đột kích của quân đội Mỹ và Trump thường xuyên khẳng định phiến quân đã bị đánh bại hoàn toàn. Tuy nhiên, các nhà phê bình chỉ ra rằng quyết định rút quân của Tổng thống Mỹ có thể tạo cơ hội để IS trỗi dậy.

"Vẫn còn các tay súng IS ở khu vực. Nếu không duy trì áp lực và sự chú ý vào chúng, có một khả năng rất thực tế là IS sẽ trỗi dậy", Milley nói. "Sự hiện diện của quân đội Mỹ khá khiêm tốn nhưng mục tiêu sẽ vẫn như cũ: Đánh bại IS mãi mãi".

Chưa rõ con số của Milley có bao gồm 200 lính Mỹ đang đồn trú ở al-Tanf, phía nam Syria, hay không.

Vũ Hoàng (Theo Guardian)