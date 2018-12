Liên quân do Mỹ dẫn đầu đã phóng 105 tên lửa vào Syria

Mỹ công bố video tàu ngầm hạt nhân phóng tên lửa vào Syria / Một tuần dẫn tới quyết định không kích Syria của Trump

Mỹ công bố video tàu ngầm hạt nhân phóng tên lửa vào Syria

Tàu ngầm USS John Warner phóng tên lửa Tomahawk vào Syria

"Ba tàu chiến đã bắn 60 tên lửa hành trình Tomahawk từ Biển Đỏ và vịnh Bắc Arab. Tàu ngầm hạt nhân tấn công USS John Warner phóng 6 quả Tomahawk từ Địa Trung hải, trong khi tàu hộ vệ Aquitaine của Pháp bắn ba tên lửa hành trình tầm xa MdCN vào Syria", trung tướng Kenneth McKenzie, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, đưa ra thống kê về các loại tên lửa được sử dụng trong đòn tấn công Syria ngày 14/4, theo CNN.

Ngoài ra, lực lượng không quân cũng tham gia tấn công, với một oanh tạc cơ B-1B Lancer phóng 19 quả tên lửa tầm xa AGM-158 JASSM. Biên đội hỗn hợp Tornado GR4 và Typhoon của Anh phóng 8 tên lửa Storm Shadow. Nhóm tiêm kích Rafale và Mirage của Pháp phóng 9 tên lửa SCALP-EG.

Theo ông McKenzie, liên quân Mỹ, Anh và Pháp đã phóng tổng cộng 105 tên lửa các loại vào ba mục tiêu trên lãnh thổ Syria, chủ yếu là các cơ sở bị cáo buộc liên quan đến hoạt động sản xuất vũ khí hóa học. Con số này không chênh lệch quá nhiều với thống kê tên lửa do Nga đưa ra.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Mỹ và đồng minh phóng 103 tên lửa hành trình vào Syria. Quân đội Syria đã đối phó bằng cách triển khai các hệ thống phòng không S-125, S-200, 2K12 Kub có từ thời Liên Xô, cùng tổ hợp Buk-M2E và Pantsir-S1 hiện đại.

Nga nói rằng Syria đã chặn được ít nhất 71 tên lửa của Mỹ và đồng minh. Trong khi đó, Lầu Năm Góc khẳng định không tên lửa nào bị bắn hạ.

Đòn tấn công bằng tên lửa do Mỹ, Anh, Pháp thực hiện sáng 14/4 vào các cơ sở ở Syria nhằm đáp trả việc nước này bị cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học chống lại dân thường hồi đầu tháng. Nga, Syria và Iran đã lên án hành động này của Mỹ, tuy nhiên dự thảo nghị quyết chỉ trích vụ tấn công do Nga trình ra trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã bị bác bỏ.

Tử Quỳnh