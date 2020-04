Ca nCoV vượt 100.000, New York cầu cứu

Thống đốc New York Cuomo hôm nay kêu gọi giúp đỡ khi toàn bang ghi nhận 102.863 ca nhiễm nCoV, tăng 10.482 ca so với một ngày trước đó.

Thống đốc Andrew Cuomo cho biết New York đã trải qua ngày chết chóc nhất vì Covid-19 khi ghi nhận thêm 562 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số người chết toàn bang lên 2.935.

"New York đang gặp khủng hoảng. Hãy giúp New York", Cuomo phát biểu trong cuộc họp báo tại thành phố Albany ngày 3/4, cảnh báo sẽ có thêm nhiều người chết trong thời gian tới do thiếu máy thở và giường bệnh.

Thống đốc Cuomo kêu gọi triển khai các nguồn lực trên khắp cả nước tới New York để giúp đỡ bang này đối phó với cuộc khủng hoảng dịch bệnh ngày càng nghiêm trọng.

Cuomo cho biết ông đã nói chuyện với Jack Ma, người đồng sáng lập của tập đoàn Alibaba và đang nhận được sự giúp đỡ từ gã khổng lồ thương mại điện tử trong việc tìm nguồn cung ứng thiết bị từ Trung Quốc.

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo trong buổi họp báo tại thành phố Albany ngày 3/4. Ảnh: CNN.

Thống đốc bang New York nói thêm ông sẽ thông qua một điều luật, cho phép lấy máy thở và các thiết bị bảo hộ cá nhân có sẵn tại những cơ sở y tế không cần sử dụng tới chúng để đối phó với Covid-19.

"Nếu họ muốn kiện tôi vì đã mượn máy thở dư thừa của họ để cứu mạng mọi người thì cứ làm đi. Tôi sẽ không để người dân phải chết", Cuomo trả lời tại cuộc họp khi được hỏi liệu quyết định của ông có bị thách thức về mặt pháp lý hay không.

Thống đốc bang New York hôm 30/3 đã yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp, cho biết cần khoảng một triệu nhân viên y tế để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay ở bang. Nhiều quan chức cũng cảnh báo tình trạng ở New York bây giờ có thể là kịch bản mà các khu vực khác tại Mỹ sớm phải đối diện.

Trước khi Thống đốc Cuomo phát lời kêu gọi, gần 80.000 cựu y tá, bác sĩ và các chuyên gia ở New York đã tình nguyện tham gia cuộc chiến chống Covid-19. Tàu bệnh viện USNS Comfort với sức chứa 1.000 giường cũng được điều tới đây hôm 30/3 để giảm tình trạng quá tải cho các bệnh viện.

Tuy nhiên, USNS Comfort được lệnh chỉ tiếp nhận các bệnh nhân không nhiễm nCoV, khiến con tàu với 1.000 giường bệnh chỉ có ba bệnh nhân đủ điều kiện và bị chỉ trích là "trò hề" giữa lúc New York chật vật đối phó dại dịch.

Covid-19 đã xuất hiện tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn một triệu người nhiễm bệnh và gần 56.000 người chết. Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, hiện ghi nhận hơn 257.000 ca nhiễm, hơn 6.500 ca tử vong.

Ngọc Ánh (Theo Reuters/ CNN)