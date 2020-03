New York cầu cứu

Thống đốc bang New York Cuomo kêu gọi hỗ trợ y tế khẩn cấp trong bối cảnh số người chết do nCoV tại đây đã vượt 1.200.

"Làm ơn hãy đến giúp New York ngay bây giờ. Chúng ta đã mất hơn 1.000 người New York. Đối với tôi, chúng ta đã vượt mức đáng sợ", Thống đốc bang New York Andrew Cuomo nói trong cuộc họp hôm 30/3.

Cuomo cho biết số ca tử vong do nCoV tại bang đã tăng hơn 250 người chỉ trong một ngày, nâng tổng số người chết lên hơn 1.200. Ông nói thêm cần khoảng một triệu nhân viên y tế để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay. Nhiều quan chức cũng cảnh báo tình trạng ở New York bây giờ có thể là kịch bản mà các khu vực khác tại Mỹ sớm phải đối diện.

Trước khi Thống đốc Cuomo phát lời kêu gọi, gần 80.000 cựu y tá, bác sĩ và các chuyên gia ở New York đã tình nguyện tham gia cuộc chiến chống Covid-19. Tàu bệnh viện USNS Comfort với sức chứa 1.000 giường cũng được điều tới đây hôm 30/3 để giảm tình trạng quá tải cho các bệnh viện.

Tại California, các quan chức cũng đưa ra đề nghị hỗ trợ tương tự khi số người nhập viện vì nCoV tăng gấp hai lần trong 4 ngày qua, số bệnh nhân phải chăm sóc đặc biệt cũng tăng gấp ba lần.

Đây là dấu hiệu cho thấy cuộc chiến chống Covid-19 sẽ còn tiếp tục kéo dài khi dịch bệnh đã lan tới gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó Mỹ là vùng dịch lớn nhất. Hơn 235 triệu người, chiếm khoảng hai phần ba dân số Mỹ, đang sống trong lệnh phong tỏa.

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo nói chuyện với báo giới tại trung tâm hội nghị Jacob K. Javits hôm 27/3. Ảnh: AFP.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo 30 ngày tới là thời gian thách thức và cũng là 30 ngày rất quan trọng. "Chúng ta càng nỗ lực hết mình, chúng ta sẽ càng nhanh chóng vượt qua cuộc khủng hoảng", Trump nói hôm 30/3.

Mỹ hiện ghi nhận hơn 160.000 ca nhiễm và hơn 3.000 người chết do nCoV, trong đó New York là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Chính quyền thành phố New York đã nộp đơn cho chính phủ liên bang đề nghị thành lập nhà xác dã chiến thứ hai, song chưa rõ vị trí cụ thể. Người dân tại đây liên tục nghe thấy tiếng còi cứu thương trên đường phố, trong khi lực lượng cấp cứu phải tiếp nhận khoảng 6.000 cuộc gọi mỗi ngày.

Thị trưởng thành phố New York De Blasio đã yêu cầu chính quyền liên bang giao thêm 400 máy thở cho các bệnh viện và cảnh báo nếu không được tiếp viện, thành phố sẽ hết các thiết bị y tế chỉ trong vòng một tuần.

Covid-19 đã khiến gần 800.000 người bị nhiễm và gần 38.000 người tử vong trên toàn cầu. Tình hình dịch bệnh dần khả quan tại các vùng dịch lớn ở châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, song diễn biến phức tạp ở Mỹ và các nước châu Âu.

Ngọc Ánh (Theo AP)