Thế giới trong tuần qua ảnh

Không quân Ukraine thông báo Nga đã phóng tổng cộng 71 tên lửa các loại và 450 máy bay không người lái (UAV) nhằm vào lãnh thổ nước này vào tối 2/2 và sáng 3/2. Các mục tiêu chính bao gồm tỉnh Kiev, Kharkov, Dnipropetrovsk, Vinnytsia và Odessa. Trong ảnh là cảnh đổ nát ở Kiev ngày 3/2.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đòn tấn công quy mô lớn của Nga đã khiến ít nhất 9 người bị thương, đồng thời gây hư hại cho hạ tầng năng lượng và các tòa nhà dân cư.

Tại thủ đô Kiev, UAV Nga đã gây ra hỏa hoạn tại các công trình cao tầng và làm một nhà trẻ bị hư hại. Ông Zelensky cáo buộc Nga "lợi dụng những ngày mùa đông lạnh giá nhất" để tấn công Ukraine hơn là theo đuổi biện pháp ngoại giao.

Đây là cuộc tấn công quy mô lớn đầu tiên của Nga sau khi cam kết "ngừng tập kích Kiev trong vòng một tuần" hết hạn vào ngày 1/2. Điện Kremlin tuần trước cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trực tiếp đưa ra đề nghị này với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình đàm phán.