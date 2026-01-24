Thế giới trong tuần qua ảnh

Tổng thống Mỹ Donald Trump giơ Hiến chương Hội đồng Hòa bình trong lễ ký thành lập tại Davos, Thụy Sĩ, ngày 22/1. Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo gần 20 nước, chủ yếu từ Trung Đông và Nam Mỹ, không có quốc gia Tây Âu nào.
Hội đồng Hòa bình theo kế hoạch ban đầu của ông Trump là nhóm nhỏ các lãnh đạo thế giới có trách nhiệm giám sát kế hoạch hòa bình tại Dải Gaza. Tuy nhiên, quy mô của cơ quan này đã mở rộng, khi ông gửi lời mời tới khoảng 60 quốc gia và ám chỉ hội đồng sẽ sớm đứng ra hòa giải các xung đột toàn cầu, giống như "Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thu nhỏ".
Tổng thống Mỹ Donald Trump giơ Hiến chương Hội đồng Hòa bình trong lễ ký thành lập tại Davos, Thụy Sĩ, ngày 22/1. Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo gần 20 nước, chủ yếu từ Trung Đông và Nam Mỹ, không có quốc gia Tây Âu nào.
Hội đồng Hòa bình theo kế hoạch ban đầu của ông Trump là nhóm nhỏ các lãnh đạo thế giới có trách nhiệm giám sát kế hoạch hòa bình tại Dải Gaza. Tuy nhiên, quy mô của cơ quan này đã mở rộng, khi ông gửi lời mời tới khoảng 60 quốc gia và ám chỉ hội đồng sẽ sớm đứng ra hòa giải các xung đột toàn cầu, giống như "Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thu nhỏ".
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khi tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sĩ, ngày 20/1.
Các nhà phân tích nhận định chiếc kính râm của Tổng thống Pháp đã trở thành tình huống chính trị ngoài ý muốn cho một châu lục đang muốn thể hiện sự cứng rắn hơn trước ý tưởng kiểm soát Greenland, kể cả bằng vũ lực, của ông Trump. Chiếc kính khiến ông Macron có vẻ ngầu hơn và lập tức thu hút sự chú ý từ Tổng thống Mỹ.
"Tôi đã thấy Emmanuel Macron hôm qua, với cặp kính râm rất đẹp", Tổng thống Mỹ phát biểu tại WEF ngày 21/1. "Chuyện quái gì xảy ra thế này?", ông Trump nói, đổi tông giọng khiến khán giả phía dưới bật cười.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khi tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sĩ, ngày 20/1.
Các nhà phân tích nhận định chiếc kính râm của Tổng thống Pháp đã trở thành tình huống chính trị ngoài ý muốn cho một châu lục đang muốn thể hiện sự cứng rắn hơn trước ý tưởng kiểm soát Greenland, kể cả bằng vũ lực, của ông Trump. Chiếc kính khiến ông Macron có vẻ ngầu hơn và lập tức thu hút sự chú ý từ Tổng thống Mỹ.
"Tôi đã thấy Emmanuel Macron hôm qua, với cặp kính râm rất đẹp", Tổng thống Mỹ phát biểu tại WEF ngày 21/1. "Chuyện quái gì xảy ra thế này?", ông Trump nói, đổi tông giọng khiến khán giả phía dưới bật cười.
Tàu cao tốc trật bánh rồi va chạm với đoàn tàu chạy ngược chiều ở gần thị trấn Adamuz, thuộc tỉnh Cordoba, miền nam Tây Ban Nha vào đêm 18/1, khiến ít nhất 40 người chết và hơn 150 người bị thương.
Bộ trưởng Giao thông Tây Ban Nha nhận định tai nạn xảy ra "vô cùng kỳ lạ", bởi mọi thiết bị liên quan vụ tai nạn đều trong tình trạng gần như mới. Các nhà điều tra sau đó phát hiện một đoạn đường ray bị gãy tại khớp nối gần hiện trường, có thể là nguyên nhân khiến đoàn tàu cao tốc trật bánh.
Tàu cao tốc trật bánh rồi va chạm với đoàn tàu chạy ngược chiều ở gần thị trấn Adamuz, thuộc tỉnh Cordoba, miền nam Tây Ban Nha vào đêm 18/1, khiến ít nhất 40 người chết và hơn 150 người bị thương.
Bộ trưởng Giao thông Tây Ban Nha nhận định tai nạn xảy ra "vô cùng kỳ lạ", bởi mọi thiết bị liên quan vụ tai nạn đều trong tình trạng gần như mới. Các nhà điều tra sau đó phát hiện một đoạn đường ray bị gãy tại khớp nối gần hiện trường, có thể là nguyên nhân khiến đoàn tàu cao tốc trật bánh.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề WEF ngày 22/1.
Ông Zelensky tuyên bố văn kiện về gói đảm bảo an ninh của Mỹ dành cho Ukraine thời hậu chiến "đã hoàn tất", thêm rằng "tài liệu nhằm chấm dứt xung đột" đang gần như sẵn sàng, khi các nhóm đàm phán của Mỹ và Ukraine đang làm việc hàng ngày để hướng đến mục tiêu kết thúc chiến sự.
Tổng thống Trump nói cuộc gặp với người đồng cấp Zelensky tại Davos diễn ra "tốt đẹp", nhưng nhấn mạnh vẫn còn "chặng đường dài" trước khi có thể kết thúc chiến sự.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề WEF ngày 22/1.
Ông Zelensky tuyên bố văn kiện về gói đảm bảo an ninh của Mỹ dành cho Ukraine thời hậu chiến "đã hoàn tất", thêm rằng "tài liệu nhằm chấm dứt xung đột" đang gần như sẵn sàng, khi các nhóm đàm phán của Mỹ và Ukraine đang làm việc hàng ngày để hướng đến mục tiêu kết thúc chiến sự.
Tổng thống Trump nói cuộc gặp với người đồng cấp Zelensky tại Davos diễn ra "tốt đẹp", nhưng nhấn mạnh vẫn còn "chặng đường dài" trước khi có thể kết thúc chiến sự.
Đặc vụ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) khống chế một người trong chiến dịch truy quét người nhập cư ở Minneapolis, Minnesota, ngày 21/1.
Bang Minnesota trở thành mối quan tâm lớn của chính quyền Trump kể từ tháng 12/2025, thời điểm Bộ An ninh Nội địa Mỹ triển khai chiến dịch truy quét người nhập cư quy mô lớn mang tên Metro Surge. Chiến dịch kéo dài nhiều tuần đã khiến hàng trăm người bị bắt, đồng thời làm bùng phát các vụ đụng độ giữa người biểu tình và đặc vụ liên bang.
Đặc vụ ICE đã bắn hai người ở Minnesota, khiến công dân Mỹ Renee Good thiệt mạng và làm bị thương người nhập cư Venezuela Julio Cesar Sosa-Celis. Giới chức Minnesota đã kiện chính quyền Trump về chiến dịch trên, cho rằng tăng cường lực lượng hành pháp ở bang là động thái vi phạm hiến pháp và mang mục đích chính trị.
Đặc vụ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) khống chế một người trong chiến dịch truy quét người nhập cư ở Minneapolis, Minnesota, ngày 21/1.
Bang Minnesota trở thành mối quan tâm lớn của chính quyền Trump kể từ tháng 12/2025, thời điểm Bộ An ninh Nội địa Mỹ triển khai chiến dịch truy quét người nhập cư quy mô lớn mang tên Metro Surge. Chiến dịch kéo dài nhiều tuần đã khiến hàng trăm người bị bắt, đồng thời làm bùng phát các vụ đụng độ giữa người biểu tình và đặc vụ liên bang.
Đặc vụ ICE đã bắn hai người ở Minnesota, khiến công dân Mỹ Renee Good thiệt mạng và làm bị thương người nhập cư Venezuela Julio Cesar Sosa-Celis. Giới chức Minnesota đã kiện chính quyền Trump về chiến dịch trên, cho rằng tăng cường lực lượng hành pháp ở bang là động thái vi phạm hiến pháp và mang mục đích chính trị.
Công nhân Ukraine kiểm tra thiệt hại trong một nhà máy nhiệt điện trúng đòn của Nga hôm 21/1. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp về năng lượng, do hậu quả từ các cuộc tập kích nhằm vào hạ tầng năng lượng và thời tiết ngày càng khắc nghiệt giữa mùa đông giá rét.
Bộ Quốc phòng Nga khẳng định những đợt tập kích hiệp đồng quy mô lớn là nhằm đáp trả "các vụ tấn công của Ukraine nhằm vào hạ tầng dân sự trên lãnh thổ Nga", thêm rằng mục tiêu là doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng và hạ tầng năng lượng phục vụ lực lượng vũ trang Ukraine.
Công nhân Ukraine kiểm tra thiệt hại trong một nhà máy nhiệt điện trúng đòn của Nga hôm 21/1. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp về năng lượng, do hậu quả từ các cuộc tập kích nhằm vào hạ tầng năng lượng và thời tiết ngày càng khắc nghiệt giữa mùa đông giá rét.
Bộ Quốc phòng Nga khẳng định những đợt tập kích hiệp đồng quy mô lớn là nhằm đáp trả "các vụ tấn công của Ukraine nhằm vào hạ tầng dân sự trên lãnh thổ Nga", thêm rằng mục tiêu là doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng và hạ tầng năng lượng phục vụ lực lượng vũ trang Ukraine.
Một người đàn ông bên ngoài căn nhà cháy rực tại vùng Biobio, Chile, ngày 18/1. Cháy rừng đã khiến ít nhất 21 người chết và 305 người bị thương, phá hủy hơn 2.300 ngôi nhà ở miền nam và miền trung Chile trong tuần qua, đặc biệt tại thành phố Penco và Lirquen.
Đây là một trong những thảm họa nghiêm trọng nhất lịch sử Chile. Giới chức đã bắt một người đàn ông 39 tuổi với cáo buộc đốt phá gây chết người.
Một người đàn ông bên ngoài căn nhà cháy rực tại vùng Biobio, Chile, ngày 18/1. Cháy rừng đã khiến ít nhất 21 người chết và 305 người bị thương, phá hủy hơn 2.300 ngôi nhà ở miền nam và miền trung Chile trong tuần qua, đặc biệt tại thành phố Penco và Lirquen.
Đây là một trong những thảm họa nghiêm trọng nhất lịch sử Chile. Giới chức đã bắt một người đàn ông 39 tuổi với cáo buộc đốt phá gây chết người.
Người dân biểu tình trước lãnh sự quán Mỹ tại thủ phủ Nuuk của Greenland ngày 17/1, phản đối tham vọng của Washington nhằm kiểm soát hòn đảo.
Tổng thống Trump gần đây liên tục khẳng định Mỹ phải kiểm soát Greenland, hòn đảo tự trị thuộc Đan Mạch, để ngỏ khả năng dùng vũ lực nhằm đạt mục tiêu này. Ông cho rằng Mỹ đã đầu tư hàng trăm tỷ USD cho hệ thống phòng thủ Vòm Vàng và nó chỉ có thể phát huy tối đa hiệu quả nếu Greenland được đưa vào mạng lưới.
Người dân biểu tình trước lãnh sự quán Mỹ tại thủ phủ Nuuk của Greenland ngày 17/1, phản đối tham vọng của Washington nhằm kiểm soát hòn đảo.
Tổng thống Trump gần đây liên tục khẳng định Mỹ phải kiểm soát Greenland, hòn đảo tự trị thuộc Đan Mạch, để ngỏ khả năng dùng vũ lực nhằm đạt mục tiêu này. Ông cho rằng Mỹ đã đầu tư hàng trăm tỷ USD cho hệ thống phòng thủ Vòm Vàng và nó chỉ có thể phát huy tối đa hiệu quả nếu Greenland được đưa vào mạng lưới.
Hồng Hạnh (Ảnh: Reuters, AFP)