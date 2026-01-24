Thế giới trong tuần qua ảnh

Tổng thống Mỹ Donald Trump giơ Hiến chương Hội đồng Hòa bình trong lễ ký thành lập tại Davos, Thụy Sĩ, ngày 22/1. Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo gần 20 nước, chủ yếu từ Trung Đông và Nam Mỹ, không có quốc gia Tây Âu nào.

Hội đồng Hòa bình theo kế hoạch ban đầu của ông Trump là nhóm nhỏ các lãnh đạo thế giới có trách nhiệm giám sát kế hoạch hòa bình tại Dải Gaza. Tuy nhiên, quy mô của cơ quan này đã mở rộng, khi ông gửi lời mời tới khoảng 60 quốc gia và ám chỉ hội đồng sẽ sớm đứng ra hòa giải các xung đột toàn cầu, giống như "Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thu nhỏ".