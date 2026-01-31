Thế giới trong tuần qua ảnh

Tuyết phủ trắng thành phố Tulsa ở bang Oklahoma, Mỹ hồi đầu tuần.
Cơn bão mùa đông lịch sử quét qua nước Mỹ từ 24/1 đến 30/1 gây thiệt hại nghiêm trọng, khiến ít nhất 85 người chết, hàng trăm nghìn hộ gia đình mất điện, ít nhất 20 bang và thủ đô Washington ban hành tình trạng khẩn cấp.
Trong lúc các bang tiếp tục khôi phục lưới điện, dọn sạch tuyết và băng trên đường sá giữa đợt rét đậm, một trận bão tuyết khác đang tiến đến khu vực đông nam nước Mỹ vào cuối tuần này, dự kiến ảnh hưởng đến các bang Carolina, Georgia, Virginia và Tennessee.
Bà Sanae Takaichi, nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản, tuần trước giải tán Hạ viện để tổ chức tổng tuyển cử sớm vào ngày 8/2. Bà Takaichi là thủ tướng đầu tiên kể từ năm 1966 giải tán Hạ viện ngay trước khi quốc hội Nhật Bản họp thường kỳ để thảo luận thông qua ngân sách cho năm tài khóa tiếp theo, bắt đầu từ tháng 4.
Các ứng viên được phép bắt đầu chiến dịch tranh cử từ ngày 27/1, đánh dấu đợt vận động tranh cử ngắn nhất lịch sử Nhật Bản thời hậu chiến. Trong ảnh là bà Takaichi cùng hai đồng lãnh đạo đảng Duy Tân Nhật Bản vận động tranh cử tại Tokyo ngày 27/1.
Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez vẫy tay chào công nhân ngành dầu khí tại Điện Miraflores ở thủ đô Caracas ngày 30/1.
Trong tuần qua, chính phủ lâm thời Venezuela thực hiện hàng loạt cải cách như thay đổi nội các, ban hành nhiều chính sách mới, sửa đổi luật dầu khí, mở cửa ngành dầu khí cho tư nhân, sửa luật ân xá, mở đường cho sự thay đổi địa chính trị và kinh tế của đất nước.
Căng thẳng về vấn đề nhập cư tiếp tục làm nóng chính trường Mỹ, khi Alex Pretti, 37 tuổi, bị đặc vụ liên bang bắn chết trong lúc giới chức đang tiến hành chiến dịch truy quét nhập cư ở thành phố Minneapolis, Minnesota ngày 24/1.
Đây là công dân Mỹ da trắng thứ hai thiệt mạng từ khi chính quyền Tổng thống Donald Trump tháng 12/2025 tăng cường lực lượng hành pháp đến bang này để tăng cường vây ráp, bắt người nhập cư bất hợp pháp.
Phong trào biểu tình phản đối Cơ quan Thực thi Di trú và Hải Quan Mỹ (ICE) đã diễn ra khắp nước Mỹ trong tuần qua. Trong ảnh là người biểu tình phản đối ICE tập trung bên ngoài tòa nhà liên bang Whipple ở Minneapolis, bang Minnesota ngày 30/1. Hàng trăm cuộc biểu tình dự kiến diễn ra tại 50 bang của Mỹ trong ngày 30-31/1 nhằm phản đối các hành động truy quét nhập cư của ICE.
Trong khi giá rét bao phủ nhiều khu vực từ châu Âu tới châu Mỹ, tại Australia, nắng nóng gần 50 độ C khiến người dân chật vật. Cơ quan Khí tượng Australia cho biết đây là đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất trong 16 năm. Thời tiết cực đoan gây cháy rừng, mất điện, ảnh hưởng tới nguồn nước sạch và các trang trại chăn nuôi ở Australia.
Trong ảnh là một khán giả giải nhiệt trước quạt hơi nước giữa nắng nóng tại giải Australia Open 2026 ở Melbourne, ngày 27/1.
Người dân Kiev, thủ đô Ukraine, xếp hàng chờ nhận suất ăn miễn phí ngày 30/1. Các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine đã làm gián đoạn nguồn cung cấp điện, nước và sưởi ấm, nguy cơ đẩy quốc gia này lâm vào khủng hoảng.
Cơ quan khí tượng Ukraine hôm 29/1 dự báo nhiệt độ sẽ giảm mạnh xuống -30 độ C trong những ngày tới, giữa lúc chính quyền đang chạy đua để khôi phục nguồn điện và hệ thống sưởi ấm.
Điện Kremlin cho biết ông Trump đã đề nghị ông Putin ngừng không kích Kiev một tuần "cho đến ngày 1/2" và lãnh đạo Nga đồng ý. Vòng đàm phán ba bên thứ hai giữa Ukraine, Nga và Mỹ tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) dự kiến bắt đầu vào 1/2.
Trung Quốc ngày 29/1 thi hành án tử hình với 11 thành viên băng đảng gia tộc họ Minh khét tiếng chuyên điều hành các trung tâm lừa đảo ở Myanmar. Trong ảnh là các bị cáo thuộc gia tộc họ Minh trong phiên tòa tại thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc tháng 9/2025.
Băng đảng gia tộc họ Minh từng kiểm soát thị trấn Laukkaing hẻo lánh của Myanmar, nằm gần biên giới Trung Quốc, lập ra các trung tâm lừa đảo qua điện thoại, kinh doanh sòng bạc, buôn bán ma túy và tổ chức mại dâm.
Đế chế lừa đảo của họ Minh sụp đổ vào năm 2023, khi chính quyền Myanmar mở chiến dịch truy quét và bàn giao các thành viên băng đảng cho Trung Quốc.
Theo tòa án, băng đảng này đã thu lợi bất chính hơn 10 tỷ nhân dân tệ (1,4 tỷ USD) từ hoạt động lừa đảo và sòng bạc trong giai đoạn 2015-2023. Hành vi tội phạm của họ đã khiến 14 công dân Trung Quốc thiệt mạng, nhiều người bị thương.
Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang, khi Mỹ đã triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln đến Trung Đông hồi đầu tuần. Trong ảnh là tàu sân bay USS Abraham Lincoln tại San Diego, bang California tháng 11/2025.
Tổng thống Trump ngày 27/1 tuyên bố Iran sắp hết thời gian để thương lượng một thỏa thuận công bằng và hợp lý về vấn đề hạt nhân, sau khi Tehran khẳng định không đàm phán chừng nào còn bị đe dọa.
Tehran cho hay sẵn sàng tự vệ nếu bên khác gây chiến, nêu kịch bản tấn công tàu sân bay Mỹ. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các bên đàm phán hạt nhân để "tránh cuộc khủng hoảng có thể gây hậu quả tàn khốc trong khu vực".
Hồng Hạnh (Ảnh: AP, Reuters, AFP)