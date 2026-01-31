Thế giới trong tuần qua ảnh

Tuyết phủ trắng thành phố Tulsa ở bang Oklahoma, Mỹ hồi đầu tuần.

Cơn bão mùa đông lịch sử quét qua nước Mỹ từ 24/1 đến 30/1 gây thiệt hại nghiêm trọng, khiến ít nhất 85 người chết, hàng trăm nghìn hộ gia đình mất điện, ít nhất 20 bang và thủ đô Washington ban hành tình trạng khẩn cấp.

Trong lúc các bang tiếp tục khôi phục lưới điện, dọn sạch tuyết và băng trên đường sá giữa đợt rét đậm, một trận bão tuyết khác đang tiến đến khu vực đông nam nước Mỹ vào cuối tuần này, dự kiến ảnh hưởng đến các bang Carolina, Georgia, Virginia và Tennessee.