Thế giới đang ứng phó Covid-19 thế nào

Trong hầu hết thời gian đại dịch bùng phát, Canada đã tuân thủ các quy định chống dịch nghiêm ngặt. Một số người muốn đất nước tiếp tục duy trì cách tiếp cận này, nhưng các cuộc thăm dò cho thấy phần lớn người dân Canada muốn chấm dứt biện pháp hạn chế.

Tại Đại học Georgetown ở Washington, Mỹ, những chiếc khẩu trang giờ đây nằm im trong hộp, không được sử dụng. Điều này cho thấy cách các hạn chế ngăn Covid-19 đã thay đổi ở thành phố cũng như trên khắp đất nước.

Các quy định hiện nay cho phép người Mỹ sống cuộc sống gần giống như trước dịch. Các biện pháp hạn chế thay đổi tùy theo từng địa phương, song bức tranh chung có thể được nhìn thấy là một xã hội tương đối tự do.

Texas và Florida, hai bang do đảng Cộng hòa kiểm soát, đề ra rất ít yêu cầu về khẩu trang. Ngay cả các bang do đảng Dân chủ kiểm soát, những nơi từng áp dụng những quy định nghiêm ngặt về khẩu trang, cũng đã dần nới lỏng, đi xa hơn so với hướng dẫn của Nhà Trắng. New York và New Jersey đã bãi bỏ quy định đeo khẩu trang trong không gian kín, phản ánh tâm thế tự tin hơn của chính quyền trước đại dịch.

Trong khi Mỹ vẫn đứng đầu thế giới về tổng số ca tử vong do Covid-19, số ca mắc mới mỗi ngày đã giảm xuống còn 36.000, từ mức trung bình 800.000 ca ở giai đoạn cao điểm. Số ca nhập viện cũng giảm 75%, giúp tâm trạng chung của công chúng trở nên lạc quan. Mọi người đang tìm cách quay lại cuộc sống bình thường.

Silicia Lomax, nhân viên tại một công ty tư vấn chính sách y tế ở Washington, cho biết cách đây vài tháng, tuyến tàu điện ngầm mà cô thường bắt để đi làm vẫn vắng vẻ. "Nhưng nay nó đã chật cứng", cô nói.

Nhưng ở một số nơi khác trên thế giới, làn sóng Covid-19 mới đang trỗi dậy và tiếp tục gieo đau thương. Tại Hong Kong, biến chủng Omicron đang gây ra cơn ác mộng đối với đặc khu này.