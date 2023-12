'Thật khó hiểu khi nhiều người lắp camera trong phòng ngủ'

Một cán bộ an ninh mạng cho biết, đa số việc lộ dữ liệu camera đều do người dùng đặt mật khẩu đơn giản, dễ đoán hoặc "phó mặc" cho thợ lắp đặt. Một số trường hợp khác do lỗ hổng của chính camera như hệ thống kết nối giữa camera và dịch vụ lưu trữ hoặc lỗi trên ứng dụng camera. Việc camera bị hack cũng khá khó để nhận biết, thế nhưng người dùng cần lưu ý các dấu hiệu để phát hiện như tiếng ồn lạ phát ra từ camera, camera tự nhiên chuyển động dù người có quyền kiểm soát không điều khiển, liên tục bị thoát khỏi ứng dụng theo dõi camera trên điện thoại... Để đảm bảo an toàn cho camera, chuyên gia khuyên người dùng nên thường xuyên đổi mật khẩu thiết bị ở cấp độ khó, kiểm tra bản cập nhật mới nhất, hạn chế cho nhiều người cùng truy cập vào hệ thống. Đặc biệt, người dùng cần tránh mua các loại camera "rẻ tiền" không rõ nguồn gốc, xuất xứ ở trên mạng. Khi nghi ngờ camera bị hack, bạn cần khởi động ngay lại hệ thống và đổi mật khẩu.