Nhiều người hồn nhiên lắp camera trong phòng ngủ

Nhiều người vô tư lắp camera trong phòng ngủ vì để 'xem con làm gì, xem két sắt có an toàn'.

Một hôm tôi đi cà phê với hai vợ chồng người bạn. Giữa buổi nói chuyện, vợ của bạn bật điện thoại lên, mở ứng dụng kết nối với camera gắn ở nhà dưới quê để xem mẹ đang làm gì.

Chẳng là từ ngày bố bạn mất, mẹ không chịu dọn lên thành phố ở chung mà chỉ muốn ở quê, hai vợ chồng bạn không yên tâm nên gắn camera đầy ngóc ngách ngôi nhà, kể cả ngoài cổng để lúc nào cũng có thể mở điện thoại lên là biết mẹ đang làm gì.

Bạn tôi hào hứng kể về chức năng trò chuyện qua camera, có thể hỏi thẳng: "Mẹ làm gì đấy, ăn cơm chưa". Lúc ban đầu, khi bà mẹ chưa biết tính năng này thì giật bắn mình vì tưởng nhà có ma...

Trái ngược lại, tôi hoàn toàn không đồng ý với việc gắn camera bừa bãi, ở mọi ngóc ngách trong căn nhà. Nhà tôi chỉ gắn camera có tính năng phát hiện người lạ ở trước cửa, tầm quan sát chỉ trong khoảng sân nhà mình mà thôi. Tôi cũng từng lên tiếng phản đối hàng xóm gắn camera nhưng chĩa sang nhà mình vì lo ngại bảo mật: Nếu camera hàng xóm bị hack, kẻ xấu hoàn toàn có thể biết được lịch trình sinh hoạt, đi về của nhà tôi.

Kinh hoàng hơn, nhiều gia đình "nghiện" camera đến nỗi gắn ở phòng khách chưa hài lòng, họ còn gắn cả trong phòng ngủ. Điều này làm tôi sợ và thực sự khó hiểu. Để giải thích lý do gắn camera trong phòng ngủ, một số người bạn của tôi giải thích: "Có con nhỏ nên cần quan sát", "để két sắt ở trong phòng ngủ nên gắn camera cho an tâm"...

Nhưng góc tối của Internet thì không phải ai cũng có thể biết. Một hôm, đang lướt mạng thì tôi vô tình thấy quảng cáo của hacker rao bán hàng nghìn clip nhạy cảm của các cặp đôi vợ chồng, mà chiếc camera chỉa thẳng trong phòng ngủ là công cụ đắc lực trợ giúp các hacker.

Đem vấn đề này đi hỏi một người bạn khác rành công nghệ, bạn nói camera an ninh có thể trở thành mục tiêu cho các hacker. Nếu camera trong phòng ngủ bị tấn công, thông tin nhạy cảm có thể bị rò rỉ, đặt ra nguy cơ mất an toàn và quyền riêng tư. Khi mà hầu hết camera an ninh được nhiều gia đình sử dụng hiện nay đều thuộc dạng camera kết nối qua wifi, đặt mật khẩu đơn giản hay phó thác, tin tưởng vào thợ lắp camera... đều là những rủi ro chống lại quyền riêng tư của gia chủ.

Minh Hoàng

>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.