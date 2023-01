Thảo Tâm đóng hot girl bị truy sát

Thảo Tâm - diễn viên "Mắt biếc" - đóng chính trong phim điện ảnh "Fanti", xoay quanh mặt tối cuộc sống những hot girl mạng xã hội.

Teaser 'Fanti' Teaser "Fanti" - dự kiến khởi chiếu trong năm nay. Video: Lotte

Teaser hé lộ câu chuyện của nhân vật Ánh Dương (Thảo Tâm) và Kim Khánh (Hồ Thu Anh), hai ngôi sao mạng xã hội. Qua lời thoại của Ánh Dương, sau khi đạt một triệu người theo dõi, cô bị một kẻ giấu mặt nhắn tin, tương tác với các ký hiệu kỳ lạ. Nỗi sợ hiện diện trong đời thực, khiến cô tin người này muốn giết mình. Kim Khánh cũng gặp loạt hiện tượng lạ trong hầm gửi xe. Kẻ giấu mặt được tiết lộ tạo hình trong teaser, với chiếc mặt nạ cười đeo ngược.

Fanti (ghép từ "fan" và "anti", chỉ người hâm mộ cực đoan) đánh dấu vai chính đầu tiên trên màn ảnh rộng của Thảo Tâm. Cô nhận lời vì đồng cảm với thông điệp của phim - kể về những cô gái trẻ đẹp, khát khao khẳng định bản thân song phải trả giá đắt.

Cô sinh năm 2000, khởi nghiệp làm MC nhờ ngoại hình sáng, giỏi tiếng Anh. Năm 2019, cô vào vai Hồng - đồng nghiệp thầm thương Ngạn (Trần Nghĩa) từ thời tiểu học đến khi trưởng thành trong phim Mắt biếc của Victor Vũ. Sau bộ phim, cô đóng một số MV, trong đó có Chờ ngày lời hứa nở hoa và Sau này hãy gặp lại nhau khi hoa nở của Nguyên Hà.

Tạo hình Thảo Tâm trong phim kinh dị - giật gân "Fanti". Ảnh: Linh Võ

Phim còn có sự tham gia của nghệ sĩ Lê Khanh, Hoàng Sơn, Võ Điền Gia Huy, Adrian Nguyễn, Công Dương... Phan Gia Nhật Linh - nhà sản xuất - cho biết phim hướng tới khán giả chính thuộc thế hệ gen Z (sinh năm 1997-2012).

Fanti là tác phẩm đầu tay của đạo diễn Andy Nguyễn - biên kịch người Mỹ gốc Việt. Anh tốt nghiệp thạc sĩ điện ảnh ở Đại học Columbia, Mỹ. Năm 2012, anh nhận giải Imaginative Filmmaker’s Grand Jury Prize tại Sundance Film Festival. Năm 2015, anh sản xuất phim My first kiss and the people involved - hiện chiếu trên Amazon Prime. Cùng năm, anh về nước phát triển sự nghiệp. Hai tác phẩm Em là bà nội của anh (2015) và Người bất tử (2017) do anh phụ trách phần dựng.

