Thảo Tâm hát 'Ngày Tết quê em'

Nguyễn Lâm Thảo Tâm - diễn viên đóng Hồng "Mắt Biếc" - cùng MC Khánh Vy hát "Ngày Tết quê em" bằng tiếng Anh.

Ngày 23/1, diễn viên Thảo Tâm và "hot girl nói bảy thứ tiếng" Khánh Vy khoe tài ca hát tiếng Anh trong MV Ngày Tết quê em của chương trình IELTS Face-Off. Êkíp sản xuất cho biết bài hát là món quà tặng khán giả đã theo dõi và ủng hộ chương trình. Phần nhạc được nhạc sĩ Văn Phong hòa âm mới. Đây cũng là lần đầu tiên Thảo Tâm và Khánh Vy đảm nhận vai trò MC chính của chương trình - thay MC Phoebe Tran.

Ngày Tết quê em MV "Ngày Tết quê em" bằng tiếng Anh. Video: IELTS Face-Off.

Bản gốc Ngày Tết quê em do nhạc sĩ Từ Huy sáng tác, mang giai điệu vui vẻ, nhộn nhịp. Ca khúc thường được trình diễn mỗi dịp Tết Nguyên đán hàng năm với giai điệu quen thuộc "Tết, Tết, Tết, Tết đến rồi". Bài hát lần đầu phát hành cuối năm 1994, do nhóm Tam ca Áo trắng thể hiện.

Nguyễn Lâm Thảo Tâm, sinh năm 2000, là MC nổi tiếng nhờ vẻ xinh xắn, giỏi tiếng Anh trước khi đóng vai cô giáo Hồng trong Mắt biếc - phim do đạo diễn Victor Vũ chuyển thể từ truyện Nguyễn Nhật Ánh. Nhân vật do Thảo Tâm thể hiện để lại nhiều ấn tượng với khán giả với vẻ ngoài xinh xắn, phong cách nhu mì. Cô từng đạt điểm IELTS 8.5, giải nhất cuộc thi hùng biện tiếng Anh do Bộ Giáo dục & Đào tạo tổ chức năm 2012, quán quân EF Challenge Vietnam năm 2016. KThảo Tâm từng đại diện cho thanh niên Việt Nam tham dự Diễn đàn lãnh đạo trẻ thế giới 2016 tại Brazil.

Khánh Vy, sinh năm 1999, là MC được nhiều bạn trẻ yêu thích trên mạng xã hội. Cô nổi tiếng sau video "nhại" lại bảy thứ tiếng: Thái, Hàn, Trung, Nhật, Anh, Italy, Việt Nam.

Đạt Phan