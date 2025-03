Các ca sĩ nhóm nhạc Blackpink - Jennie, Jisoo, Rosé - thể hiện tình yêu với Lisa dịp cô tròn 28 tuổi.

Ngày 27/3, Rosé đăng trên trang cá nhân video thơm má đồng nghiệp kèm chú thích: "Không dám tin là chúng ta đã sang tuổi 28. Rõ ràng là tuần trước chúng ta còn 18 tuổi mà".

Thành viên Blackpink chúc sinh nhật Lisa Rosé (trái) và Lisa. Video: Instagram/Rosé

Jisoo viết: "Được lớn lên cùng em là hạnh phúc của chị. Sau này dù thế nào, chị vẫn ở bên em. Thật mong sớm nhìn thấy em, chúng ta sắp gặp nhau rồi. Em là Rockstar của chị". Rockstar là tên một bài hát của Lisa. Ca sĩ Jennie cũng đăng bức hình cũ bên đàn em kèm lời chúc mừng.

Lisa trong đời thường Lisa trong đời thường. Video: LLOUD

Lisa sinh ở Thái Lan, sang Hàn Quốc làm thực tập sinh của công ty giải trí YG từ năm 14 tuổi. Cô và Jennie, Jisoo, Rosé cùng nhau rèn vũ đạo, thanh nhạc, vượt qua các thử thách của YG. Năm 2016, bốn cô gái ra mắt với tên nhóm Blackpink, khuynh đảo làng nhạc quốc tế, từng gây tiếng vang khi tổ chức liveshow toàn cầu. Theo Elle, bốn thành viên đều xây dựng được tầm ảnh hưởng ở lĩnh vực âm nhạc, thời trang.

Lisa bên Jisoo (ảnh trái) và Jennie. Ảnh: Instagram nhân vật

Cuối năm 2023, Lisa, Jennie, Jisoo và Rosé ký hợp đồng mới với YG, theo đó, họ vẫn duy trì nhóm song được tự do ký hợp đồng với công ty khác. Lisa, Jennie, Jisoo đều thành lập công ty riêng để quản lý công việc cá nhân, vì vậy ít chung sân khấu.

Trên Elle ấn bản Mỹ năm ngoái, Lisa nói kỷ niệm đáng nhớ nhất về Blackpink là chuyến lưu diễn Born Pink năm 2023. Cô thường rủ các bạn ra ngoài shopping, thưởng thức ẩm thực những vùng họ đến. Họ đi nhiều nơi, có quãng thời gian quý giá cùng nhau, người đẹp trân trọng cả lúc vui, lúc buồn khi ở bên nhóm.

Ca sĩ Lisa. Ảnh: Elle

Lisa là nghệ sĩ châu Á có lượng người theo dõi, số bài viết được nhiều like nhất trên Instagram. Ca sĩ hiện là CEO của LLOUD - công ty do cô thành lập, hoạt động các lĩnh vực thời trang, điện ảnh, âm nhạc. Năm nay, cô ra mắt The White Lotus cùng Parker Posey, Natasha Rothwell và Jason Isaacs. Đầu tháng 3, người đẹp trình diễn ở lễ trao giải Oscar.

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện đời tư, phong cách của Lisa nhận chú ý của hàng triệu fan. Người đẹp được cho hẹn hò doanh nhân Frédéric Arnault - con trai tỷ phú Bernard Arnault. Cô cũng lăng xê nhiều xu hướng, trong đó có thú sưu tập đồ chơi nghệ thuật.

Như Anh