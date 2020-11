Thanh tra Chính phủ đối thoại với 50 hộ dân Thủ Thiêm

Buổi đối thoại giữa Thanh tra Chính phủ với 50 hộ dân 5 khu phố thuộc 3 phường ở Thủ Thiêm, quận 2, sẽ được tổ chức chiều 27/11 sau nhiều lần bị hoãn.

Theo kế hoạch, cuộc đối thoại diễn ra tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận 2 (phường Cát Lái) lúc 14h, do Phó tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn chủ trì. Phía UBND TP HCM có Phó chủ tịch Võ Văn Hoan và các sở ban ngành thành phố cùng đại diện các bộ: Xây dựng, Tài nguyên - Môi trường... tham dự. Ban Tiếp công dân Trung ương đã đề nghị những người dân đang khiếu nại tại Hà Nội trở về TP HCM cử đại diện tham gia.

Một góc khu đô thị mới Thủ Thiêm nhìn từ trên cao vào tháng 11/2018. Ảnh: Hữu Khoa.

Việc đối thoại với người dân ở 5 khu phố thuộc 3 phường An Khánh, Bình An và Bình Khánh (quận 2) được Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Thanh tra Chính phủ, UBND TP HCM và các bộ ngành thực hiện từ hồi tháng 4/2019. Tuy nhiên, đối thoại nhiều lần phải hoãn do cận Tết Nguyên đán và sau đó Covid-19 bùng phát.

Trước đó, một số người dân ở Thủ Thiêm ra Hà Nội khiếu nại vì cho rằng phần đất tại 5 khu phố thuộc 3 phường nằm ngoài ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm, chứ không chỉ khu 4,3 ha như quan điểm của Thanh tra Chính phủ trong thông báo 1483 năm 2018. Họ thường xuyên đến nhà riêng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và trụ sở các cơ quan Trung ương tại Hà Nội căng biểu ngữ, phát loa khiếu kiện, yêu cầu Thanh tra Chính phủ công khai quy hoạch.

Những hộ dân này cũng cho rằng, trong quá trình kiểm tra dự án, tổ công tác của Thanh tra Chính phủ không đối thoại với các hộ dân; không làm rõ nội dung diện tích đất thu hồi tại 5 khu phố tại 3 phường; đề nghị Thủ tướng lập đoàn thanh tra liên ngành để thanh tra toàn diện dự án và làm rõ nội dung khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan các sai phạm trong quy hoạch, thu hồi đất của dự án.

Khu đô thị mới Thủ Thiêm được triển khai quy hoạch từ năm 1996, rộng 930 ha nằm bên bờ Đông sông Sài Gòn, cách trung tâm quận 1 chừng 300 m đường chim bay. Đây là khu đô thị hiện đại và mở rộng của TP HCM, được kỳ vọng đẹp nhất Đông Nam Á.

Quá trình thực hiện, dự án vấp phải sự phản đối của người dân ở đây vì cho rằng dự án có nhiều sai phạm. Thanh tra Chính phủ hai lần công bố nhiều sai phạm liên quan dự án như: thu hồi 4,3 ha ngoài ranh quy hoạch; giao đất được quy hoạch tái định cư cho 51 doanh nghiệp làm dự án...

Hôm 8/1, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định ông Lê Thanh Hải và hàng loạt cán bộ chủ chốt của Ban thường vụ Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2010-2015, Ban cán sự đảng UBND TP HCM nhiệm kỳ 2011-2016, có sai phạm trong quá trình thực hiện dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Trong đó, ông Hải là người chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban thường vụ Thành ủy.

Vi phạm của ông Hải và những cựu lãnh đạo thành phố được cho gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến phát triển kinh tế - xã hội thành phố, gây bức xúc trong xã hội. Ông Hải sau đó bị Bộ Chính trị, Ban Bí thư cách chức nguyên Bí thư Thành ủy TP HCM giai đoạn 2010 - 2015.

